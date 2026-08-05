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卓榮泰喊話藍白審預算懸崖勒馬 陳清龍批搞錯身分：監督預算天經地義

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。圖／民眾黨團提供

行政院長卓榮泰今喊話立法院，希望第二輪預算審查能夠懸崖勒馬，大幅刪除宣傳費非常不可取。民眾黨立法院黨團總召陳清龍受訪時表示，立法委員監督預算是天經地義，被監督的對象整天指手畫腳，卓榮泰恐怕搞錯了自己的身分。

陳清龍表示，民進黨立委只會護航行政機關，但民眾黨立委對行政院提出的每一筆預算，一定都會嚴格監督、嚴格檢視；尤其明年度總預算創下歷史新高，更會好好審查。

至於賴清德總統昨天表態明年度中央政府總預算高達3.6兆元，創歷史新高，傳出警消所得替代率及軍人志願役加薪預算未編入。陳清龍說，立法院三讀通過相關法案，行政院不應拖延、不公布、不執行；卓榮泰過去曾公開承諾，行政院會提出保障軍警消退休權益的版本，希望卓不要失言，盡快提出具體方案，落實對軍警消人員的承諾。

新潮流大老吳乃仁自稱罹患帕金森氏症，卻遭爆出搭乘豪車、高級餐廳用餐及前往健身房運動，民進黨團幹事長莊瑞雄緩頰稱，長者到健身房運動有助健康。陳清龍表示，吳乃仁的生活恐怕比一般小老百姓都還好太多，一般老百姓，政府窮追不捨；對新潮流的大老，卻是如此體貼、如此禮遇，全國人民真的都看不下去。他也要請問台糖董事長，到底什麼時候可以把1.7億元追回來？還是根本就不敢得罪新潮流的大老？

民眾黨團主任陳智菡補充，立法院前天審查預算時，經濟部被問到什麼時候要把1.7億元國家的錢追回來時，僅稱「很快就會去找吳乃仁，也會問如何清償」。至於能否清償、何時清償，都非常尊重吳乃仁的意願，只能說「逢綠就轉彎，有黨證就是不一樣」。

媒體詢問，台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式協助行銷台灣水果，陸委會主委邱垂正表示，移民署認為可能涉及違法，將交由聯審會認定。陳清龍批評，「能不能跟對岸交流，現在全部都是民進黨說了算」，民進黨新潮流的大老、農委會前副主委李退之長期穿梭兩岸，陸委會沒有任何作為，沒有人敢吭一聲；饒慶鈴為了辛苦的農民發聲，幫農產品找出路、推動行銷，陸委會卻說有問題，這就是民進黨對兩岸交流赤裸裸的雙標。

卓榮泰 陳清龍 預算

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