擺脫對陸依賴！上半年我經濟成長率13.72% 賴總統：50年來最佳

賴清德總統表示，政府在強化經濟韌性的同時，也推動經貿及產業走向國際。台灣不僅擺脫對中國大陸的依賴，經濟表現反而變得更好。前年台灣經濟成長率為5.6%，去年為8.76%；今年第1季經濟成長率為14.55%，第2季為12.92%，上半年約為13.72%，創下台灣50年來最佳表現。

賴總統5日上午接見「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」訪賓。他致詞提到，台灣永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，更堅持中華民國台灣的前途只有台灣人民可以決定。為了達成目標，他上任後推動「和平四大支柱行動方案」。

第一，強化國防力量。台灣今年國防預算占GDP比率已超過3%，並預計在2030年前達到GDP 5%。除了對外採購軍事武器，也積極推動國防自主，尤其著重無人機產業發展。今天，台灣一年一度最重要的軍事演習—漢光演習即將展開，並將進行包含社會大眾的城鎮韌性演習。

第二，強化經濟韌性。台灣不再像過去一樣，將雞蛋都放在中國這個籃子裡。2010年台灣對外投資有83.8%在中國，但是去年已降至3.7%；過去中國大陸也是台灣農產品最大的銷售國，但現在已經不是。2017年台灣農產品外銷中國占比為20.7%，去年已降至11.5%。

第三，與國際社會合作。面對中國的威脅與恐嚇，台灣必須與國際社會肩並肩站在一起，才能共同發揮嚇阻的力量。第四，台灣會維持現狀，改變台海現狀的是中國。只要在對等尊嚴的前提下，台灣願意與中國進行交流合作，謀取台海和平穩定，促進兩岸和平共榮發展。

加拿大國貿部前部長艾法斯（Ed Fast）致詞提到，過去幾天會議，「凱達格蘭論壇」針對非紅供應鏈韌性、跨國鎮壓、經濟與國安的交互關係、灰色地帶脅迫，以及中型國家應如何在動盪的全球秩序中發揮作用等主題進行討論。

艾法斯認為，當前戰略競爭持續加劇，全球供應鏈正面臨重組，全球行為規範也逐漸崩解。在此充滿挑戰的環境之下，無論國家大小，都無法憑一己之力取得成功。透過論壇有助增進理解、強化信任，並提醒各界長久穩固的夥伴關係不僅建立在共同利益之上，更奠基於共享價值。