賴清德總統轟台中市食安破口 鄭照新：體諒民調差距的選舉語言

賴清德總統今天赴台中參加民進黨行動中常會，致詞時痛批台中市長盧秀燕表現不佳，台中市淪為食安破口。台中市副市長鄭照新回應，可以體諒賴總統因為民調的差距，要在中常會上說選舉語言，還是希望總統別為了輔選開金口，成為民主最大破口。

賴清德總統在行動中常會致詞表示，盧秀燕的個人滿意度遠不及高雄市長陳其邁，在中部5縣市中也只贏過彰化縣長王惠美，難以想像台中身為直轄市，竟成為非洲豬瘟和食安問題的破口，因此台中一定要改變，希望鄉親展現智慧，讓民進黨台中市長參選人何欣純擔任市長，「台中市問題非常多，最重要的處方就是換市長」。

鄭照新回應，針對賴總統稱台中是「食安破口」，他可以體諒是因為民調上存在巨大差距，總統才必須在中常會上說出選舉語言，總統辛苦了！但是台中市民的眼睛是雪亮的，希望賴總統不要為了輔選開金口，成為民主最大的破口。