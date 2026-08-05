明年度總預算將拍板 卓榮泰盼立院速審今年預算：不要新舊年度一起審

行政院會預計20日通過明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今天指出，這是一部不用舉債、達到債務平衡及降低債務餘額的預算，盼立法院別將新舊年度的預算擺在一起審，應盡快審查今年度預算，明年度預算也應在法定期限內審理完畢，政府才能如期展開各種國家建設跟對人民照顧。

行政院昨向賴清德總統報告明年度中央政府總預算案編列情形，賴總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的一點九兆元，增加到明年3點6兆餘元，等同再創新高。

卓榮泰今天下午出席第45屆行政院文化獎頒獎典禮前受訪指出，這幾個月以來，行政院周延且精細的規畫116年度中央政府總預算，昨天也向總統說明；這是一部不用舉債、達債務平衡，且降低債務餘額的平衡預算，其中包括幾大領域。

卓榮泰細數，政府編足智慧科技預算、社會福利預算大幅成長，韌性跟安全方面包含國防及治水，另外是教育、文化跟體育運動，以及公平分配，包括人口對策新戰略和勞健保挹注等，總額達到3.6兆元的歲出，歸功於百工百業、國人在過去這年創造很好的成績，使得政府有很好的歲入，政府也將經濟果實讓全民共享。

卓榮泰說，因為經濟成長，政府有能力做更多國家建設和社會福利，也有必要擴大更多國家投資，因應未來持續的高成長率，他希望透過能透過法定程序，在8月底將預算送進立法院。

他提到，今年度中央政府總預算正緊鑼密鼓在立法院審議當中，希望立法院別將新舊年度的預算擺在一起審，應盡快把今年度預算審過，明年度預算也應在法定期限內審理完畢，政府明年才能如期展開各種國家建設跟對人民照顧。