快訊

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德台中主持中常會 藍營參選人場外高喊「毒害國人」遭警反包圍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供

賴清德總統今以民進黨主席身分出席「行動中常會」台中場時，國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，他手持標語在福華飯店會場外高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」音量頗大，市警六分局的警力則團團將他圍住，並隔在在離飯店的一條馬路之外。

吳宗學批評，國營事業台糖公司未通報超標問題油，執政黨卻處置不當，讓他十分不滿。賴清德率黨內高層宣揚治理願景，但人民期待的是政府站在人民這一邊，而不是站在業者那一邊，賴政府應立即落實法治、給全民一個交代。

他說，台糖早知原材料存在重大食安風險卻僅退貨處理、未向主管機關通報一事，經濟部與執政黨立委第一時間竟不檢討國營事業責任，反而不斷強行辯護、替業者解套。他說，食安不分藍綠，人民會抗議都是政府逼出來的。國營事業應該是食安防線，不該是食安破口，賴總統還要繼續無視國營事業責任嗎？

吳宗學說，面對經濟部指稱通報義務不應無限上綱，法界與學界連日發聲嚴厲駁斥。高檢署主任檢察官陳宏達亦公開指出，法律分析不能拿來當作淡化責任的藉口，真正不該無限上綱的其實是行政機關對法律的任意解釋。同時，台大公衛學院教授詹長權也表示，如果社會期待的是「預防勝於補救」，第一個發現重大食品安全風險的人和組織，應選擇及早分享資訊，而不是僅止於採取保護自身組織利益的行動而已。

他說，台糖身為國營事業，理應成為守護食安的模範，既然早已知道原料有食安風險，就應該主動通報並及早追查流向，而不是只退貨了事。令人憤怒的是經濟部與民進黨立委至今不敢正面回應，甚至站出來幫業者辯護。

國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供

國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供

藍營 中常會 賴清德 吳宗學 台糖

延伸閱讀

台糖挨轟「放毒流市面」中市法制局長怒批：只有默默退貨換貨

台糖驗退毒油未通報？藍議員質疑高市府護航「彷彿成了台糖發言人」

聯合報社論／陳宏達這一巴掌，打在衛福部和經濟部臉上

黃偉哲指台糖油品部賣汽柴油 高檢署主任陳宏達：雞同鴨講不知所云

相關新聞

賴清德台中主持中常會 藍營參選人場外高喊「毒害國人」遭警反包圍

賴清德總統今以民進黨主席身分出席「行動中常會」台中場時，國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，他手持標語在福華飯店會場外高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」音量頗大，市警六分局的警力則團團將他圍住，並隔在在離飯店的一條馬路之外。

明年度總預算將拍板 卓榮泰盼立院速審今年預算：不要新舊年度一起審

行政院會預計20日通過明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今天指出，這是一部不用舉債、達到債務平衡及降低債務餘額的預算，盼立法院別將新舊年度的預算擺在一起審，應盡快審查今年度預算，明年度預算也應在法定期限內審理完畢，政府才能如期展開各種國家建設跟對人民照顧。

徐國勇稱中市府「密會」中聯油 游淑慧怒轟：民進黨指鹿為馬

毒油食安風暴持續，民進黨秘書長徐國勇稱台中市政府7月3日「密會」中聯油脂，國民黨北市議員游淑慧轟「根本是指鹿為馬。」痛批民進黨將公開會議抹成密會，真正黑箱的卻不敢公開？

賴清德總統轟台中市食安破口 鄭照新：體諒民調差距的選舉語言

賴清德總統今天赴台中參加民進黨行動中常會，致詞時痛批台中市長盧秀燕表現不佳，台中市淪為食安破口。台中市副市長鄭照新回應，可以體諒賴總統因為民調的差距，要在中常會上說選舉語言，還是希望總統別為了輔選開金口，成為民主最大破口。

蔣萬安倒閣喊不響 學者：目前球數一好一壞 就看第三球

台北市長蔣萬安近來多次「撈過界」，棒打中央對中聯油脂苯駢芘超標事件蓋牌、成功號召超過10萬人民走上凱道，一時間成為在野陣營「獨強」，但凱道集會後拋出「倒閣」建議，卻沒人跟上，與他近期的聲勢不相稱，更像被當頭澆上一盆冷水。 學者分析，沒人會否認蔣萬安未來政治前途可期，但「倒閣」確實是一記壞球，「目前球數是一好一壞，第三球很重要」，第三球若再投出壞球，政壇可能會對蔣萬安有新的評價。

文化部10億預算將刪？卓榮泰:掐在文化界脖子的刀 念李遠「小抄」請命

立法院正在緊鑼密鼓審查 115 年度政府總預算，傳出藍白陣營將刪凍文化部逾10億預算，多位文化人和藝文團體連署聲援。行政院長卓榮泰今天出席行政院文化獎頒獎典禮，致詞時形容國會砍預算是「一把掐在文化界脖子上的刀」，並念一段文化部長李遠寫的小抄，為文化界向國會請命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。