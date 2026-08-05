賴清德台中主持中常會 藍營參選人場外高喊「毒害國人」遭警反包圍

賴清德總統今以民進黨主席身分出席「行動中常會」台中場時，國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，他手持標語在福華飯店會場外高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」音量頗大，市警六分局的警力則團團將他圍住，並隔在在離飯店的一條馬路之外。

吳宗學批評，國營事業台糖公司未通報超標問題油，執政黨卻處置不當，讓他十分不滿。賴清德率黨內高層宣揚治理願景，但人民期待的是政府站在人民這一邊，而不是站在業者那一邊，賴政府應立即落實法治、給全民一個交代。

他說，台糖早知原材料存在重大食安風險卻僅退貨處理、未向主管機關通報一事，經濟部與執政黨立委第一時間竟不檢討國營事業責任，反而不斷強行辯護、替業者解套。他說，食安不分藍綠，人民會抗議都是政府逼出來的。國營事業應該是食安防線，不該是食安破口，賴總統還要繼續無視國營事業責任嗎？

吳宗學說，面對經濟部指稱通報義務不應無限上綱，法界與學界連日發聲嚴厲駁斥。高檢署主任檢察官陳宏達亦公開指出，法律分析不能拿來當作淡化責任的藉口，真正不該無限上綱的其實是行政機關對法律的任意解釋。同時，台大公衛學院教授詹長權也表示，如果社會期待的是「預防勝於補救」，第一個發現重大食品安全風險的人和組織，應選擇及早分享資訊，而不是僅止於採取保護自身組織利益的行動而已。

他說，台糖身為國營事業，理應成為守護食安的模範，既然早已知道原料有食安風險，就應該主動通報並及早追查流向，而不是只退貨了事。令人憤怒的是經濟部與民進黨立委至今不敢正面回應，甚至站出來幫業者辯護。

國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學在場外抗議，並高聲呼喊「賴清德毒害國人」、「賴清德下台」。圖／吳宗學提供