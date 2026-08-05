強調不舉債！卓榮泰：2027年總預算聚焦五大面向 8月底送立院

行政院長卓榮泰5日表示，行政院已完成2027年度中央政府總預算規劃，歲出規模約3.6兆元，預算編列聚焦智慧科技、社會福利、韌性與安全、教育文化體育及公平分配五大面向，其中公平分配占相當大的比重，涵蓋「人口對策新戰略」、勞保、健保等各項補助與挹注。行政院預計依照法定程序，於8月底前將總預算案送交立法院審議。

卓榮泰5日出席「第45屆行政院文化獎」頒獎典禮前受訪表示，行政團隊歷經數月審慎規劃，4日已向總統賴清德完成總預算報告。此次總預算是一部「不舉債、債務平衡，且持續降低債務未償餘額」的預算案，在兼顧財政紀律下，持續擴大國家建設及社會照顧支出。

他指出，預算編列共有五大重點。首先是智慧科技，持續強化科技發展與產業競爭力；其次為社會福利，相關預算較往年明顯成長；第三是韌性與安全，包括國防及治水等重大建設；第四為教育、文化與體育，其中運動預算持續增加，教育經費也達到憲法規定的編列標準；第五則是公平分配，占整體預算相當大的比重，包括人口對策新戰略、勞保、健保等補助措施。

卓榮泰表示，政府有能力擴大預算規模，主要是過去一年國人與各行各業共同努力，帶動經濟成長及稅收增加。政府希望將經濟成長成果回饋全民，因此一方面增加國家建設及社會福利支出，另一方面也擴大公共投資，為未來經濟持續成長奠定基礎，在兩者之間取得平衡。

他表示，行政院將依照法定程序，力拚8月底前將2027年度中央政府總預算案送交立法院審議；至於今年度中央政府總預算目前仍在立法院審查中，也盼立法院盡速完成審議，避免新、舊年度預算相互影響，讓明年度各項國家建設及社會照顧工作能依計畫如期推動。