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道路安全「以人為本」 卓榮泰呼籲立院恢復關於道路安全相關預算

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，頒獎表揚得獎單位和人員。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，頒獎表揚得獎單位和人員。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，除了頒獎表揚得獎單位和人員，在致詞時也提到希望立法院能完整的通過有關交通安全預算統刪到最後，就是一件工作成為事半而功不倍，所有的事都做一半，那完全沒有顯現出來原來政策目標所設定的效益，希望立法院能夠好好的、理性的審議。

卓榮泰首先推崇2024年「馬路好行跟及人本環境」大專院校的競賽，是一個非常有意義的工作。能夠讓所有的大專院校踴躍地來參與競賽活動，正代表逐年在推動的道路安全「以人為本」的思維，逐漸在教育體系當中深耕落地，交通要井然有序，就要讓每一個走在街道上的每一個行人，都能夠走得非常安心，都能夠自在地行走。但是也會顧慮到整個車子的來往，會希望行人在過馬路的時候，除了要左顧右盼之外，也要保持一定的速度，除非你是真的有狀況，也要有一定的速度，千萬不要在馬路上看手機。

卓榮泰說，這個獎也直接間接地來考驗政府，中央跟地方政府對所有道路交通的公共品質的一個檢驗，除了道路上路面的品質以外，更牽涉到所有的號誌、標誌、標線，所有的應該有的警語，是不是能夠非常清楚了然，讓駕駛人跟用路人都非常了解在這個地方要提高什麼樣的警覺。從這個競賽當中，再檢討對所有公共工程的品質要做到進一步的更優化，甚至要能夠得到所有國人的認同，以過去都是以開車為主，現在轉向「以人為本」的這樣的思維，這是一個非常關鍵的思維。

卓榮泰表示，要做這麼多的工作，無論是政策的制定、無論是工程的改善、無論是中央地方以及社區對整個交通安全的宣導，落實到整個教育的體系當中，當然需要有相關的經費預算來做支持。今年度的中央政府總預算還在立法院審議，針對整個道路安全的事項做了提案刪減，期待這些提案刪減能夠懸崖勒馬，都能夠有效的恢復。希望提案在第二輪討論的時候，立法院各位委員能夠以國人的道路安全為念，能夠把這個預算適度的恢復，以免影響了整個工程的進行的監督，那造成的危害將是直接讓每個人在更大的威脅當中。所以希望在第二輪的討論當中，這個提案能夠恢復。

卓榮泰說，期待最後立法院能夠改變提案的現狀，盡速的審理完畢，而且合理的恢復關於道路安全的費用，這個費用刪不得，一定要保留，才有能力來保障國人的安全。以上這些，一方面希望做政策的推動，一方面希望做預算的保護，無疑這兩件工作要雙軸進行，這樣才不會動搖守護國人安全信念跟具體的作法。也更有能力來守護大家的生命跟財產的安全。不管是行政院、立法院，共同來向國人展示對於維護以人為本的交通安全是有相同的信念，有共同的作法。

卓榮期待立法院能夠改變提案的現狀，盡速的審理完畢，而且合理的恢復關於道路安全的費用。記者邱德祥／攝影
卓榮期待立法院能夠改變提案的現狀，盡速的審理完畢，而且合理的恢復關於道路安全的費用。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，頒獎表揚得獎單位和人員。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，頒獎表揚得獎單位和人員。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮。記者邱德祥／攝影

卓榮泰 預算 統刪

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