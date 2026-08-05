道路安全「以人為本」 卓榮泰呼籲立院恢復關於道路安全相關預算

行政院長卓榮泰今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，除了頒獎表揚得獎單位和人員，在致詞時也提到希望立法院能完整的通過有關交通安全預算，統刪到最後，就是一件工作成為事半而功不倍，所有的事都做一半，那完全沒有顯現出來原來政策目標所設定的效益，希望立法院能夠好好的、理性的審議。

卓榮泰首先推崇2024年「馬路好行跟及人本環境」大專院校的競賽，是一個非常有意義的工作。能夠讓所有的大專院校踴躍地來參與競賽活動，正代表逐年在推動的道路安全「以人為本」的思維，逐漸在教育體系當中深耕落地，交通要井然有序，就要讓每一個走在街道上的每一個行人，都能夠走得非常安心，都能夠自在地行走。但是也會顧慮到整個車子的來往，會希望行人在過馬路的時候，除了要左顧右盼之外，也要保持一定的速度，除非你是真的有狀況，也要有一定的速度，千萬不要在馬路上看手機。

卓榮泰說，這個獎也直接間接地來考驗政府，中央跟地方政府對所有道路交通的公共品質的一個檢驗，除了道路上路面的品質以外，更牽涉到所有的號誌、標誌、標線，所有的應該有的警語，是不是能夠非常清楚了然，讓駕駛人跟用路人都非常了解在這個地方要提高什麼樣的警覺。從這個競賽當中，再檢討對所有公共工程的品質要做到進一步的更優化，甚至要能夠得到所有國人的認同，以過去都是以開車為主，現在轉向「以人為本」的這樣的思維，這是一個非常關鍵的思維。

卓榮泰表示，要做這麼多的工作，無論是政策的制定、無論是工程的改善、無論是中央地方以及社區對整個交通安全的宣導，落實到整個教育的體系當中，當然需要有相關的經費預算來做支持。今年度的中央政府總預算還在立法院審議，針對整個道路安全的事項做了提案刪減，期待這些提案刪減能夠懸崖勒馬，都能夠有效的恢復。希望提案在第二輪討論的時候，立法院各位委員能夠以國人的道路安全為念，能夠把這個預算適度的恢復，以免影響了整個工程的進行的監督，那造成的危害將是直接讓每個人在更大的威脅當中。所以希望在第二輪的討論當中，這個提案能夠恢復。

卓榮泰說，期待最後立法院能夠改變提案的現狀，盡速的審理完畢，而且合理的恢復關於道路安全的費用，這個費用刪不得，一定要保留，才有能力來保障國人的安全。以上這些，一方面希望做政策的推動，一方面希望做預算的保護，無疑這兩件工作要雙軸進行，這樣才不會動搖守護國人安全信念跟具體的作法。也更有能力來守護大家的生命跟財產的安全。不管是行政院、立法院，共同來向國人展示對於維護以人為本的交通安全是有相同的信念，有共同的作法。

卓榮期待立法院能夠改變提案的現狀，盡速的審理完畢，而且合理的恢復關於道路安全的費用。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」頒獎典禮，頒獎表揚得獎單位和人員。記者邱德祥／攝影