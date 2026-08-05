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遭開除終身黨員 前民眾黨高雄市黨部主委宣布退黨

中央社／ 高雄5日電

民眾黨高雄市黨部主委莊貽量今天宣布退黨。他說，此前因個人債務事件影響黨的形象，他表達歉意，但收到黨中央開除終身黨員資格，讓他感到不解，因此決定自行退黨，選擇帶著尊嚴離開。

莊貽量今天發布退黨聲明指出，他自2019年即加入民眾黨成為終身黨員，並投入2020年立委選舉及2022年高雄市議員選舉，希望讓更多人支持民眾黨。擔任高雄市黨部主委期間，努力深耕地方、扎根基層，全力配合中央各項政策與指示。

莊貽量說，前段時間，因個人債務事件引發社會關注，也因此影響了黨的形象，他要向支持者以及民眾黨表達歉意。但他也強調，目前為止仍在司法偵查程序中，他尚未經法院判決有罪。

莊貽量說，但在司法程序尚未完成之前，他卻收到中央黨部函文，決議開除他的終身黨員資格。對此，他除了遺憾，更有深深的不解。他理解政黨有其考量，也尊重中評會決定，但制度應該一致，標準更不應因人而異。

因此，他決定不再提出申復，並宣布今天起自行退出民眾黨。莊貽量說，感謝民眾黨的栽培，但他選擇帶著尊嚴離開。他也期盼民眾黨未來能夠堅持公平、公正的原則，找回創黨時「以台灣為名、以民眾為本」的初心，繼續為人民發聲。

高雄市 民眾黨 中央黨部

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