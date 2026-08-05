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影／吳沛憶轟踐踏公視拖延文化預算 羅廷瑋秀照片反擊
針對國民黨立委羅廷瑋日前擔任教育文化委員會召委，遭民進黨立委吳沛憶指責「踐踏公視、拖延文化預算審查！」甚至不讓胡元輝董事長上台，羅廷瑋今天舉行記者會指出，第7屆公視董事已於去年5月屆滿，當時立院已三讀通過刪除董事延任條款，但胡元輝仍出席委員會，其資格當然要受到檢視，也有立委當場提出疑慮，他詢問在場立委，無人有意見，議事就繼續順利進行，後來民進黨發現其論述無法彌補，就開始不停的鬧、在議事規則上糾結，主張要讓胡元輝上台。
羅廷瑋拿出照片表示，當時他與吳沛憶、吳思瑤在直播鏡頭拍不到的地方協商，她們說「你正常主持會議，我們不會再邀請胡元輝上台」，他才讓議事繼續進行。羅廷瑋也砲轟吳沛憶不要再說謊，「如果我把更多證據拿出來，當時妳說了些什麼，會非常難看」。
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