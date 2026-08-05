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總預算二輪協商盼立院懸崖勒馬 卓榮泰：大刪宣傳費 非常不可取

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」，致詞時表示希望立院第二輪審預算時能「懸崖勒馬」，大幅刪除宣傳費用是立院從去年到今年一貫態度，「我覺得非常不可取！」圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰今出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」，致詞時表示希望立院第二輪審預算時能「懸崖勒馬」，大幅刪除宣傳費用是立院從去年到今年一貫態度，「我覺得非常不可取！」圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今出席「2026馬路好行暨人本環境大專院校競賽」，致詞時表示希望立院第二輪審預算時能「懸崖勒馬」，大幅刪除宣傳費用是立院從去年到今年一貫態度，「我覺得非常不可取」，且盼預算能盡速審理完畢，且合理恢復道路安全的費用，「我要報告立院，這個費用刪不得！」

卓榮泰表示，行人優先的概念已經比過去落實滿多了，他也經常看到過馬路的行人，低頭看手機慢慢走，「這確實是一個危險的動作，是一個不應該的動作。」卓說，希望行人過馬路時，除非真的是有狀況，也要有一定的速度，千萬不要在馬路上看手機。

卓榮泰表示，若是以2023年為基準年來看，2030年要將行人死亡人數下降50%；2050年要達到道路交通事故零死亡的超高難度目標，「唯有把目標定高，所有的努力政策才能跟隨而上，而今年率先達到的目標是，行人死亡人數比起2023年下降22%，整體死亡人數下降14%。」

卓榮泰指出，2024年10月1日正式施行「行人交通安全設施條例」，同時在2024到2027年為期四年的計畫當中，預計要投入400億元補助地方政府，落實行人安全道路工程的改善，今年也引導完成超過900處的高風險路口全面翻新，行人道改善長度也多達95公里。今年1到4月，道路交通事故造成的死亡人數與2023年同期相比也減少14.3%。

不過，卓榮泰話鋒一轉，提到今年度中央政府總預算還在立法院審議，並針對道路安全事項預算提案刪減，「希望在第二輪能懸崖勒馬」，隨後也舉例全國公共工程品質及道路施工查核的相關預算，遭提案刪除2千萬、占整體預算八成，盼立院能以國人的道路安全為念，能把這個預算適度的恢復、能理性審議。

至於交通部編列9488萬要做媒體宣傳跟教材，遭刪除一半。卓榮泰認為，合理的討論、合理的刪減，行政院都接受，但刪除一半，那等於是沒有辦法繼續做，尤其媒宣費用，一方面希望把政策跟國人做報告，一方面希望把好壞原因都能舉例出來，一方面希望各縣市能夠共同學習來知道彼此的優劣。

卓榮泰語氣強硬地說，大幅刪減宣導費用，「這是從去年到今年立法院一貫的態度，我是覺得非常不可取，應該讓政府有能力有機會跟人民報告我們要做什麼。」像今天只有在場幾百位在聽，如果能透過媒體更廣泛且周延性向國人做報告，所有的政策就能更具體而落實。

卓榮泰表示，期待立法院最後都能改變現在提案的現狀，盡速的審理完畢，且合理的恢復道路安全的費用，「我要報告立法院，這個費用刪不得、這個費用刪不得，一定要保留，讓我們有能力來保障國人的安全。」

卓榮泰 預算 總預算

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