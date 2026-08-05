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遭民眾黨開除終身黨員資格 高市黨部前主委莊貽量宣布退黨

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今天發表聲明宣布放棄申復並退出台灣民眾黨。圖／莊貽量提供
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今天發表聲明宣布放棄申復並退出台灣民眾黨。圖／莊貽量提供

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量原爭取提名參選左楠區議員，但質疑黨中央內部運作，一度傳出退黨意向，後又捲入個人債務風波，近來他接獲黨中央開除黨籍處分通知，今天發表聲明宣布放棄申復並退出台灣民眾黨。

莊貽量在8月2日即擬妥的退黨聲明指出，自己在民眾黨創黨初期即加入成為終身黨員，先後投入2020年立委與2022年高雄市議員選舉。接任高雄市黨部主委期間，全力配合中央布局，扎根地方組織，並在2024年大選全力衝刺，對黨的付出與忠誠「問心無愧」。

針對近期引發關注的個人債務爭議，他向支持者與台灣民眾黨致歉，坦言相關事件影響黨的形象。不過他強調，案件在司法偵查階段，法院並未判決，他尊重並配合司法調查，靜待事實與證據還原真相。

沒想到司法程序尚未完成，莊已收到中央黨部函文決議開除其終身黨員資格，他對此表達遺憾與深深的不解，質疑政黨制度應展現公平與一致，標準更不應因人而異。

他表示，為不讓黨中央陷入更多紛擾與為難，決定不提出申復，並退出台灣民眾黨。他強調，離開不代表否定過去，期盼民眾黨未來能找回創黨時「以台灣為民、以民眾為本」的初心。

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今天發表聲明宣布放棄申復並退出台灣民眾黨。圖／莊貽量提供
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今天發表聲明宣布放棄申復並退出台灣民眾黨。圖／莊貽量提供

台灣民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今發布退黨聲明。聯合報系資料照
台灣民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今發布退黨聲明。聯合報系資料照

民眾黨 高市 中央黨部

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