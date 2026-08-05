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遭民眾黨開除終身黨員資格 高市黨部前主委莊貽量宣布退黨
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量原爭取提名參選左楠區議員，但質疑黨中央內部運作，一度傳出退黨意向，後又捲入個人債務風波，近來他接獲黨中央開除黨籍處分通知，今天發表聲明宣布放棄申復並退出台灣民眾黨。
莊貽量在8月2日即擬妥的退黨聲明指出，自己在民眾黨創黨初期即加入成為終身黨員，先後投入2020年立委與2022年高雄市議員選舉。接任高雄市黨部主委期間，全力配合中央布局，扎根地方組織，並在2024年大選全力衝刺，對黨的付出與忠誠「問心無愧」。
針對近期引發關注的個人債務爭議，他向支持者與台灣民眾黨致歉，坦言相關事件影響黨的形象。不過他強調，案件在司法偵查階段，法院並未判決，他尊重並配合司法調查，靜待事實與證據還原真相。
沒想到司法程序尚未完成，莊已收到中央黨部函文決議開除其終身黨員資格，他對此表達遺憾與深深的不解，質疑政黨制度應展現公平與一致，標準更不應因人而異。
他表示，為不讓黨中央陷入更多紛擾與為難，決定不提出申復，並退出台灣民眾黨。他強調，離開不代表否定過去，期盼民眾黨未來能找回創黨時「以台灣為民、以民眾為本」的初心。
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