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立院審公視預算 18組生態團體聯合聲明勿凍刪

中央社／ 台北5日電

針對立法院近日審查公共電視預算，18組生態團體今天發表共同發表聲明，呼籲立法院勿凍刪、並儘速通過公視預算，讓台灣珍貴的生態紀錄、環境監督及公共媒體價值得以持續延續。

由台灣蜻蜓學會發起，共18組生態團體今天發表聯合聲明，呼籲所有關心台灣生態保育、環境永續及公共媒體發展的民眾一同參與公民連署，支持公視正常運作。

聲明指出，公視長年深耕生態、環境與公共議題，是台灣最重要的公共媒體之一，也是生態保育工作的重要夥伴。若預算遭大幅凍刪，將嚴重衝擊下半年新聞、紀錄片、戲劇及各類節目的製播量能，更可能使長期關注台灣自然環境與野生動物的優質節目受到影響。

聲明提到，多年來，公視持續投入生態與環境議題的報導與紀錄節目，長期深入山林、河川、海洋與社區，記錄台灣土地所面臨的各種環境挑戰，也讓許多鮮少受到關注的野生動物保育、生物多樣性、棲地保存及環境治理議題，得以進入公共討論，促進社會理解與政策改革。

聲明認為，對許多生態保育工作者而言，公視不只是媒體，更是長期記錄台灣環境變遷的重要夥伴。許多保育議題能夠獲得社會重視，往往都仰賴公共媒體長時間、深入且具公共性的採訪與報導。如果公視預算遭大幅凍刪，勢必削弱相關節目的製播能量，也將使許多值得被社會看見的重要生態議題失去曝光與監督的平台。

聲明強調，台灣正面臨生物多樣性流失、開發、棲地破碎化、野生動物保育及氣候變遷等多重挑戰，社會比以往任何時候都更需要具有公共性的媒體持續投入環境報導，而不是減弱其能量。

公視 預算 生態

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