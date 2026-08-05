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為台糖互槓！黃偉哲回嗆「政治發言」 陳宏達：法律問題並非政治問題

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達。圖／聯合報系資料照片
台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達。圖／聯合報系資料照片

台糖通報致癌油爭議延燒，台南市長黃偉哲訪查台糖油品事業部，酸販售「汽柴油」而非食用油，被台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達批評雞同鴨講、轉移焦點，黃偉哲回應陳說的是「政治發言」。陳宏達再反駁，法律問題不是政治問題，將法律問題簡化為政治發言，偏離本案核心，也無助釐清爭議。

陳宏達今評論指出，地方主管官員以「油品事業部只賣汽柴油」回應，轉移焦點，只是鷄同鴨講，不知所云，無助釐清通報責任。黃偉哲則回應，尊重陳的發言，但他的發言也像是「政治發言」。

陳宏達表示，黃偉哲將他依法所作的法律評論指為「政治發言」、「政治站隊」，與事實不符，也偏離本案核心。他說，本案唯一法律爭點在於，食品業者於發現上游供應的食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，是否依法負有通報義務。如有義務，即應說明是否履行；如無義務，亦應提出法律依據。

陳宏達說，他本人批評的重點在於以「油品事業部販售汽油、柴油」回應外界質疑，並未觸及食安通報義務的法律爭點，兩者並非同一法律問題。既然主張「就法論法」，即應回應本案是否有通報義務？法律依據為何？是否已依法履行？此方為爭點所在。

他認為，將法律問題簡化為「政治發言」，無助釐清爭議，反而模糊焦點。法治社會應以法律回應法律，以事實回應事實，而非以政治標籤取代法律論證。

他說，他基於國民身分及法律專業提出法律分析，目的在於釐清法規適用，而非政治立場的表述。若有不同見解，應以法律理由討論，而非以政治化語言回應。本案真正應關注者，在於食品安全通報義務是否存在、是否履行，以及食安風險是否被正確處理，此即本案唯一核心。

台糖 陳宏達 黃偉哲

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