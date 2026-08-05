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宋楚瑜大溪普濟堂參香：大家效法關聖帝君對國家忠誠 對朋友講道理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
宋楚瑜和親民黨議員參選人在關聖帝君面前誓言做好服務和監督市政。記者鄭國樑／攝影
宋楚瑜和親民黨議員參選人在關聖帝君面前誓言做好服務和監督市政。記者鄭國樑／攝影

親民黨主席宋楚瑜2日到桃園市明倫三聖宮參香祈福，今天中午再到桃園市大溪老街普濟堂、仁福宮參香，並為黨提名參選議員徐慈檉、陳泓維掃街助選。面對社會關切毒油、兩岸問題等時事，他強調大家要效法關聖帝君最重要的標誌，就是忠義的精神，對國家忠誠，對朋友講道理，他從來不會因為他自己的一些條件改變，而改變了他的初衷，而是能夠非常嚴謹的遵守一些基本的正義原則。

宋楚瑜說，今天看到這麼多的鄉親到普濟堂向關聖帝君來祈福、上香，希望台灣能夠找回堂堂正正做人的基本原則，社會能夠更祥和，彼此之間大家能夠相親相愛。更重要的是，不管經濟再怎麼樣子的發展，我們要講信用、要講道義、相互扶持。然後因為，能大家都是一家人，大家能夠相親相愛。

​宋楚瑜表示，他再次到桃園，尤其是到大溪普濟堂為關聖帝君上香，這兩天也是關聖帝君的聖誕千秋，有熱鬧的遶境的活動，看到這麼多的鄉親在祈福，讓他想到為什麼關聖帝君在中華民國的人心，在台灣為什麼有這麼多的信徒，有這麼多人對關聖帝君的崇拜，因為關聖帝君最重要的標誌，就是忠義的精神。對國家忠誠，對朋友講道理，從來不會因為他自己的一些條件改變，而改變了他的初衷，而是能夠非常嚴謹的遵守他的一些基本的正義原則。

宋楚瑜也向在場的信眾和支持者說明40多年前，他擔任台灣省省長到桃園觀音的時候，知道當地的自來水普及率只有20%，於是想辦法找資源為地方建構自來水網路，包括新建平鎮淨水廠把石門水庫的水引到淨水場，再送往偏鄉地方，當時家戶接管每一戶要花30萬元，在那個年代是非常多的錢，他不讓民眾出錢，政府想辦法完成，讓家戶都有自來水可以用。

宋楚瑜說，他還是像以前一樣非常感謝大家支持他當省長時的政策和建設，為了表明他真的是誠心感謝，他要像剛剛拜關聖帝君一樣的，行90度鞠躬，說著就和兩位議員參選人一起90度鞠躬三次感謝在場的所有鄉親。他表示今年親民黨有很多年輕人都表示願意遵守親民黨的基本的政策的原則，那就是「天大地大，人民最大」 ，要用這樣的精神來執政、監督市政，所以有好多人都加入親民黨，他要特別謝謝這些年輕的人，他們有這種熱情，同時也有一些經驗，現在願意用親民黨的基本的主張，要求政府恰當使用資源，替人民解決問題。第二，也希望兩岸和平，更重要的是希望我們政府的這些施政，應該要聽人民的聲音。

宋楚瑜說，他當省長的時候到桃園一共來過165次，每一趟都是奉行過去從蔣經國先生那邊學到很多重要的一些基本施政道理，就是要聽人民的聲音，去解決人民的問題。所以，他今天非常歡迎年輕人投入選舉跟大家一起努力，並且在關聖帝君面前向人民宣誓：當選之後，天大地大，人民最大，為人民解決現在的燃眉之急。這些年輕人都自稱三明治的世代，什麼意思？上有老，下有小，他們夾在當中，曉得老吾老以及人之老，會對老年人的照顧、預算，現在尤其是醫療的問題，要好好的重視。第二就是幼吾幼，現在我們很多托育的問題，發生了許多的障礙，他們會對這些問題會盯着去做，這些年輕人能夠有這樣的心，不是在造勢，是在讓鄉親了解，台灣現在雖然有一點點大家覺得很憂慮，但是不要怕，有年輕的這一代能夠心存百姓，認真的想給大家好好服務，台灣還是很有希望，我們一起加油。

宋楚瑜到大溪普濟堂參香祈福。記者鄭國樑／攝影
宋楚瑜到大溪普濟堂參香祈福。記者鄭國樑／攝影

宋楚瑜 忠誠 朋友

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