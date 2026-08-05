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蘇巧慧提都更、住宅新政 成立都更局、試辦20年青年育兒宅

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城出席平和里重陽活動。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城出席平和里重陽活動。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長蘇巧慧昨天拋出都更與住宅政策，今天她被問到此事時指出，為向大家宣示對都市更新的決心與態度，如果未來有機會當選新北市長，一上任就要成立「都市更新局」，能更適當、更有位階串連，並加速審議速度，也能在簡政便民同時，讓所有機制動起來。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，未來除要在捷運站、輕軌站、轉運站等能夠提出更多街廓機能更新，讓政府能夠投資住宅周圍的設置之外，讓新北這座城市更新同時，每一個地方的特色也能被保留。

而在住宅部分，蘇巧慧也提出將試辦20年租期的「青年育兒宅」，減輕育兒家庭的負擔，同時在包租代管的政策當中，希望能和業者共同來推出專案，服務學生族群、銀髮族群「我們的住宅政策是希望每個族群、方方面面都能夠被照顧到，讓新北市民能享受到最大的福利」。

蘇巧慧說，希望大家能看到他們所提出新北市的願景，是非常有希望、有活力的，也希望能在這些年輕議員的帶動之下，未來「新北隊」會帶給大家最好的想像。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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