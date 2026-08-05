快訊

影／員林滑板場成「鐵板燒」幼童一碰起水泡 實測可烤熟蛋、肉

科技股業績亮眼推升台股收漲1,250點重返季線 台積電收高85元

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

聽新聞
0:00 / 0:00

立院初審 用電大戶應設自用發電或儲能設備

中央社／ 台北5日電

立法院經濟委員會今天初審通過「能源管理法部分條文修正草案」，增訂能源用戶其契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備，以強化能源自給能力，降低對電網依賴。

為強化能源需求面管理，提升使用效率，行政院會日前通過經濟部擬具的「能源管理法部分條文修正草案」，並函請立法院審議，期待能強化能源需求面管理，並推行深度節能政策，以提升能源使用效率。

立法院經濟委員會今天初審通過「能源管理法部分條文修正草案」，為提升能源用戶，如半導體及大型資料中心等產業的能源自給能力，降低對電網的過度依賴，初審條文增訂，能源用戶新設或增設用電之契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備，相關辦法由中央主管機關定之。

如果未按規定設置自用發電設備、儲能設備，或設備符合規定，初審條文明定罰則，若經主管機關要求改善，卻屆期未改善，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

現行規定，用電大戶應依能源使用量級距，自置或委託一定名額的技師或合格能源管理人員，初審條文也提高用電大戶未依規定設置合格能源管理人員的罰則，罰鍰將從2萬元至10萬元，提高為10萬元至50萬元。

另外，對於業者若有危害民眾或影響消費者權益的行為，例如未依規定標示能源耗用量及其效率或標示不實等，初審條文明定，授權主管機關得公布違法廠商、業者的名稱及違法事由，盼藉由社會責任，促使業者重視節能。

為提升公共管理效能及推動能源合理有效運用等公益性需要，初審條文增訂，能源供應事業應配合主管機關為強化能源管理，促進能源合理及有效使用等公益性需要，公開能源銷售統計資料；該統計資料的蒐集、處理及利用，應依個資法及相關法令規定辦理。

初審 經濟部 行政院

延伸閱讀

《能源管理法》修正案初審通過 新增用電設備才須自設發電或儲能

大翻盤！立院初審通過用電大戶2.0僅限「新設及增設」

屋頂光電新制正式公告上路 未納住宅與店舖診所

屋頂光電新制上路未納住宅 環團籲12/1前全面實施

相關新聞

影／中央誰是「門神」？盧秀燕曝「不是姜至剛」：已追到行政院了

台中市長盧秀燕近日質疑中央食安專家會議拍板「20％下架門檻」，「有內鬼、有門神」。盧秀燕今針對中國時報報導這項決策行政院也知情一事說明，她早就說過門神「不是姜至剛」、層級比姜至剛還要高，「目前我們看到，媒體已經追到了行政院。」

民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

美麗島電子報昨天發布最新7月國政民調，賴清德總統執政滿意度，有44.7%滿意，其中14.5%很滿意、30.2%還算滿意，整體滿意度較上月增加0.7個百分點，另有47.4%不滿意，其中18.8%有點不滿意、28.6%很不滿意，整體不滿意度較上月減少0.1個百分點。

政院稱停砍公教年金增政府預算 李來希斥假議題：沒加一分一毫

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。對於行政院指，停止逐年遞減公教退休金會增加政府預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評這是「假議題」，政院無視退撫基金超額收益已無所謂破產危機，還要堅持錯誤的政策，繼續追殺退休公教，讓人思之心寒，也讓人齒冷。

徐國勇稱中市府「密會」中聯油 游淑慧怒轟：民進黨指鹿為馬

毒油食安風暴持續，民進黨秘書長徐國勇稱台中市政府7月3日「密會」中聯油脂，國民黨北市議員游淑慧轟「根本是指鹿為馬。」痛批民進黨將公開會議抹成密會，真正黑箱的卻不敢公開？

無良廠商「該倒就倒」 荒腔走板的無能內閣呢？

毒油發展至今，別說問題源頭還沒找到，到現在，各單位還在為誰該負責、該不該通報吵成一團，中央跟地方吵，不同地方政府也互吵。 而不堪的真相逐步浮現，據報導，檢調在手機通聯裡查出，中聯員工早在4月即發現原料巴西黃豆異常，在工作群組裡反映品質「爛爛怪怪」，比台糖及南僑陸續在5月自主檢驗驗出苯駢芘的時點更早，但相關情況疑遭隱匿，讓不知情的民眾默默把毒油吃下肚。

高檢署主任陳宏達批台南轉移焦點 黃偉哲：像政治發言

中聯油脂致癌油事件延燒，台糖是否依法通報成焦點。台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今批評，地方主管官員以「油品事業部只賣汽柴油」回應，轉移焦點，只是鷄同鴨講，不知所云，無助釐清通報責任。對此，台南市長黃偉哲回應說，尊重陳主任檢察官發言，但他的發言也像是政治發言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。