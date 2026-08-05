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影／中央誰是「門神」？盧秀燕曝「不是姜至剛」：已追到行政院了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今受訪。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕近日質疑中央食安專家會議拍板「20％下架門檻」，「有內鬼、有門神」。盧秀燕今針對中國時報報導這項決策行政院也知情一事說明，她早就說過門神「不是姜至剛」、層級比姜至剛還要高，「目前我們看到，媒體已經追到了行政院。」

台中市長盧秀燕今天上午出席水湳轉運站啟用典禮，針對中國時報報導有關「20％以下問題油免下架」決策行政院也知情一事，

盧秀燕說，老實講，之前台中市政府在處理問題食用油過程中，就覺得中央決策很奇怪，就有人問她說是不是食藥署長姜至剛的問題？她當時就告訴大家，根據她內部的消息，不是姜至剛。

盧秀燕指出，因為姜署長才任職沒多久，他還沒有這樣的一個決策能力，所以我當時就說，他的層級在比姜至剛還要高，有門神、有蓋牌，目前我們已經看到媒體已經追到了行政院。

盧秀燕 姜至剛 行政院

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