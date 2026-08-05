高檢署主任陳宏達批台南轉移焦點 黃偉哲：像政治發言

中聯油脂致癌油事件延燒，台糖是否依法通報成焦點。台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今批評，地方主管官員以「油品事業部只賣汽柴油」回應，轉移焦點，只是鷄同鴨講，不知所云，無助釐清通報責任。對此，台南市長黃偉哲回應說，尊重陳主任檢察官發言，但他的發言也像是政治發言。

黃偉哲表示，作為公民本來就可以有自己的政治立場，若他（指陳宏達）要政治站隊自己沒有意見，但把政治立場帶入專業之中，陳主任是否太過偏頗，尤其「台糖油品事業部在台南」，這話不是出自黃偉哲之口，前往訪查只是凸顯這說法的荒謬。

他也提到，對於油品消費者發現所謂原料、半成品油有問題時，已跟上游賣家反映後，油品消費者是否有責任向地方政府或向上反映，應該是就法論法，如今法條規範是否清楚，需要請教法律專家，更是未來朝野可作為將來修法的方向。

黃偉哲強調，台糖進貨的脫膠原油或說是脫膠初油，並非食品，但是否為食品原料，目前並不清楚，陳主任就這個部分指責，甚至對地方政府說三道四，用政治語言為難地方政府第一線官員，「陳主任也言重了！」