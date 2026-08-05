綠委控不讓胡元輝上台 羅廷瑋駁：不要再說謊 拿出證據會更難看

民進黨立委吳沛憶指控國民黨教育文化委員會召委羅廷瑋，在5月7日審查文化部預算時，不讓公視董事長胡元輝上台，並稱「踐踏公視、拖延文化預算審查」。羅廷瑋今呼籲吳沛憶「不要再說謊」，並表示若將更多證據攤在陽光下，會相當難看。

羅廷瑋指出，當時會議休息期間，國民黨立法院黨團書記長林沛祥、羅智強、國民黨立委葉元之都聽清楚聽到，吳沛憶及民進黨立委吳思瑤說，「整場會議我們不會再讓胡元輝上台，你正常主持就好」才恢復議事程序。

羅廷瑋呼籲民進黨，切勿說謊，既然要在網路上指控他「神隱、不敢開會、不讓胡上台」，不如將協調時間點公開比對，不要「私下說一套，檯面上說一套」。

羅智強表示，民進黨承諾不讓胡元輝上台後，吳沛憶上去質詢不到三分鐘，就要求胡上台。他當場質問吳思瑤，吳卻稱「是文化部長李遠叫他上來的」。羅強調，無法接受民進黨說謊又發臉書宣傳，當天宣布休息正是因為民進黨毀約在先。

此外，針對外界質疑在野黨凍刪「Taiwan Plus」預算。羅智強表示，包括監察院、審計部與立法院的預算中心都曾糾正Taiwan Plus，連文化部長李遠也稱該平台是「災難」。因此國民黨團提案全刪其預算，正好是幫李遠完成「消滅災難」的任務。

葉元之也質疑，Taiwan Plus 的旗艦節目「Taiwan Talks」有 80% 觀眾來自菲律賓，他問李遠，「是要統戰菲律賓嗎？」並指出，最近菲律賓將民主礁劃入領海基線並送交聯合國，政府卻僅回應「不樂見破壞現狀」。葉說，統戰菲律賓統戰了半天，菲律賓都騎到台灣頭上，Taiwan Plus 一年編列 10 億預算，足以讓新北市學童吃半年的營養午餐，存在的目的到底是什麼？