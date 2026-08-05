快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍宴請麥考爾 感謝多年力挺台灣、深化台美合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍4日陪同總統賴清德於總統府頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）「大綬景星勳章」，並於外交部設宴歡迎麥考爾再次訪問台灣。林佳龍表示，麥考爾多年來始終以實際行動支持台灣，對深化台美夥伴關係貢獻卓著。

林佳龍表示，麥考爾長期支持《台灣關係法》，在美國國會持續為台灣發聲，推動對台軍售及多項友台法案，並多次率團訪問台灣。即使因此遭到中國制裁，仍堅定支持台灣，甚至將此視為追求自由的榮譽勳章，令人由衷敬佩。

林佳龍轉述，麥考爾表示，他不是代表共和黨、也不是代表民主黨，而是以一位深切珍視台美人民情誼的美國人身分發言。他並表示，台灣證明了民主制度確實可行；身為德州人，也以象徵自由與韌性的牛仔精神為豪，並相信自由終將戰勝專制。

林佳龍表示，談到德州，大家常開玩笑「德州什麼都大！」他指出，台灣與德州在能源、人工智慧及高科技產業等領域具有高度互補性，雙方擁有廣闊的合作空間，是天然的合作夥伴，期待持續深化各領域交流合作。

最後，林佳龍再次誠摯感謝麥考爾多年來始終如一支持台灣，透過他，也讓大家看見「我愛台灣」最具體的行動與最深刻的意義。

林佳龍 台美 外交部

延伸閱讀

林佳龍午宴美眾議員 盼台美共助夥伴國提升韌性

總統授勳麥考爾 盼台美國防合作走向共同研發生產

麥考爾：美對台軍售不受中國影響 140億方案將送國會

美對台軍售有譜！ 美議員：相信川普很快追加140億美元裝備

相關新聞

民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

美麗島電子報昨天發布最新7月國政民調，賴清德總統執政滿意度，有44.7%滿意，其中14.5%很滿意、30.2%還算滿意，整體滿意度較上月增加0.7個百分點，另有47.4%不滿意，其中18.8%有點不滿意、28.6%很不滿意，整體不滿意度較上月減少0.1個百分點。

「統不統戰新潮流說了算？」王鴻薇轟陸委會雙標 邱垂正：依事實認定

國民黨立委王鴻薇質疑，李退之、洪奇昌赴陸交流未受檢視，農會參與海峽論壇卻遭調查，批評陸委會認定統戰標準不一。陸委會主委邱垂正表示，李退之、洪奇昌均已超過赴陸管制期，而海峽論壇因由中共官方主導，長期被定位為對台統戰平台，其他活動是否涉統戰，須依個案事實認定。

批徐佳青假考察真觀光、濫用特權 民眾黨：知所進退 下台負責

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，民眾黨政策會執行長吳皇昇今天表示，徐佳青不僅濫用公帑出國享樂，更公然違反公職人員利益衝突迴避法，種種公私不分、知法犯法的行徑已嚴重敗壞官箴，民眾黨要求其知所進退，立即下台負責。

劉寶傑揭藍綠困境：國民黨不知捍衛什麼 民進黨失去厚度「變Low」

資深媒體人劉寶傑近日接受「INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察」頻道專訪，針對媒體角色、美國左右派政治發展，以及台灣政黨論述等議題發表長篇看法。他認為，現今媒體已逐漸從過去扮演「守門人」的角色，轉變成能左右陣營的「棋手」和「啦啦隊」，而台灣政壇同樣面臨論述不足、價值混亂等問題，呼籲朝野應重新建立具有厚度的政治價值與論述。

徐國勇稱中市府「密會」中聯油 游淑慧怒轟：民進黨指鹿為馬

毒油食安風暴持續，民進黨秘書長徐國勇稱台中市政府7月3日「密會」中聯油脂，國民黨北市議員游淑慧轟「根本是指鹿為馬。」痛批民進黨將公開會議抹成密會，真正黑箱的卻不敢公開？

高檢署主任陳宏達批台南轉移焦點 黃偉哲：像政治發言

中聯油脂致癌油事件延燒，台糖是否依法通報成焦點。台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今批評，地方主管官員以「油品事業部只賣汽柴油」回應，轉移焦點，只是鷄同鴨講，不知所云，無助釐清通報責任。對此，台南市長黃偉哲回應說，尊重陳主任檢察官發言，但他的發言也像是政治發言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。