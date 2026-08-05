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批徐佳青假考察真觀光、濫用特權 民眾黨：知所進退 下台負責

聯合報／ 記者林銘翰／新竹即時報導
僑委會委員長徐佳青。圖／聯合報系資料照片
僑委會委員長徐佳青。圖／聯合報系資料照片

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察觀光」爭議，民眾黨政策會執行長吳皇昇今天表示，徐佳青不僅濫用公帑出國享樂，更公然違反公職人員利益衝突迴避法，種種公私不分、知法犯法的行徑已嚴重敗壞官箴，民眾黨要求其知所進退，立即下台負責。

吳皇昇今天透過新聞稿指出，徐佳青接連爆發「假考察真觀光」、「特權護航親兒」等重大爭議，引發社會各界強烈不滿與嚴正譴責，身為部會首長不僅濫用公帑出國享樂，更公然違反「公職人員利益衝突迴避法」，種種公私不分、知法犯法的行徑已嚴重敗壞官箴。

吳皇昇說，徐佳青不僅對民意傲慢，同時更是完全蔑視法紀，完全不適任僑委會委員長，應該知所進退立即下台負責，把公道與納稅錢還給人民。

民眾黨表示，徐佳青先前遭揭露花費115萬元人民納稅錢，進行長達26天的歐美「考察」，返國後只有交出5頁宛如流水帳的報告。面對立法院依法調閱資料監督，徐佳青更一度以「機密」為由推託，結果被立委查出所謂的隱藏版行程，竟然充斥著吃法國甜點、看電影等娛樂安排。

民眾黨指出，面對立法院與社會的質疑，徐佳青不但毫無反省之意，更屢次以極度傲慢的態度回嗆監督者。吳皇昇批評，當基層民眾正在對抗通膨、為了生活苦苦掙扎的時候，政府高官卻拿著百姓的血汗公帑環遊世界，甚至將其視為理所當然，完全視人民的苦痛於無物。

民眾黨說，徐佳青除了揮霍出國公帑，後來更被爆料濫用特權，為了讓原本不符資格的寶貝兒子參加「東沙生態體驗營」，竟然帶頭大開後門，擅自修改報名條件，不僅將國家寶貴的公共資源當作私人「免費夏令營」，更導致不知情的基層公務人員承受巨大的身心壓力，被迫配合長官演戲。

民眾黨說明，該案經過監察院耗時近一年調查，終於核定徐佳青違反「公職人員利益衝突迴避法」，並且準備依法裁罰。吳皇昇批評，徐佳青面對裁罰第一時間的反應，並非向社會大眾深切致歉，反而是選擇推諉卸責、裝作不知情，對外浪費公帑毫不手軟，對內濫權護航毫不避嫌，此等行徑已經徹底摧毀人民對政府施政的信任。

「​多行不義必自斃」，民眾黨表示，一個對民意傲慢、對國家法紀蔑視的部會首長，完全失去安坐大位的正當性與道德底線，賴清德總統應該立即嚴肅處置此事，切勿讓特權繼續敗壞國家廉政體制，「我們強力要求徐佳青委員長停止戀棧權位，立即出面向全民道歉並知所進退，拒絕讓傲慢官員繼續揮霍國家的未來。」

徐佳青 考察 觀光

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