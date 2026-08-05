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影／柯文哲換完電子手環...貼「我是苯駢芘」 喊：以後會變成時髦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影
柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案一審判17年，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，審酌他監控期間告警系統異常，裁定原本的電子腳環改以電子手環科技監控。柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。

柯今上午10時準時至市警中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備，無人攙扶下卻拄拐杖，面對記者詢問「主席怎麼了？」，柯一臉自在說「好好好、沒事」。

柯一小時後更換完，步出派出所受訪，他先數了一下外頭究竟有多少記者，面對媒體詢問是不是腳有點扭傷？他說因為裝電子腳鐐常常會踢到腳，走路比較不方便，是在浴室裡面不小心扭到，但傷勢還好。

被問裝手環會不會不習慣？柯說不曉得為什麼腳鐐要換手環，嘲諷說，也許法務部要把所有刑具都展示一遍，先裝腳鐐再裝手環，還問下一次會不會有項圈？強調自己不會逃亡，不知道為什麼要被電子監控。

柯案二審訂在9月8日開庭，媒體詢問是否有所準備？柯說自己不曉得要準備什麼，一審時很認真做準備，但發現法官從來不會問問題，所以不曉得要準備什麼；這期間他詢問所有遇過的法律界人士，台灣有獨立公正的司法嗎？都沒人正面說有，還被嘲笑太天真。

媒體詢問民進黨新系大老吳乃仁僅被管收12天就獲釋，自稱有嚴重帕金森氏症，卻還能上健身房，柯說他不能跟吳乃仁比，吳乃仁是賴清德用政治性命擔保證他清白的，他的政治獻金都合法，都是選民的支持者捐的，不會跟吳乃仁做比較，「吳乃仁是賴清德的乾爹，怎麼比」。

關於國民黨新竹縣議員參選人杜文中向黨主席鄭麗文喊不應該被民眾黨「情勒」，柯說，國民黨跟民眾黨之間的談判，他都沒有參與，都是黃國昌跟鄭麗文談的，所以都以黃國昌主席講的為準，自己目前的角色就是盡力輔選。

柯文哲表示自己沒有參加中央委員會，黨對黨的談判都是黃國昌在負責，但黃國昌私底下是跟他說「再給國民黨一點時間」，雖然有聽到黃國昌跟他說「他們都有協議和默契」，但因為他沒直接參與，也不曉得他們是怎麼講的。

柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影
柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影

柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影
柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影

柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影
柯文哲今至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。記者翁至成／攝影

柯文哲 電子手環 京華城

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