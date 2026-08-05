政院稱停砍公教年金增政府預算 李來希斥假議題：沒加一分一毫

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。對於行政院指，停止逐年遞減公教退休金會增加政府預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評這是「假議題」，政院無視退撫基金超額收益已無所謂破產危機，還要堅持錯誤的政策，繼續追殺退休公教，讓人思之心寒，也讓人齒冷。

李來希指出，政府稅收年年超徵，退撫基金、勞動基金連續幾年超額收益，政府不敢動勞保養老給付一根汗毛，卻連續多年溢扣退休公教人員舊制的退休金去挹注新制退撫基金的缺口，他在各地一再強調停止扣減公教退休金只是「停損」，公教人員沒有增加所得，並不會增加政府一分一毫預算，引來酸民與側翼團體網軍的圍剿。

李來希說，為證明所言不差，他這幾天特別詢問熟悉的政府部門及教育機構，特別是在8月1日開始停止扣減公教人員退休金及回撥溢扣今年1至7月的退撫所得後，各級機關與學校有無預算不足的現象，答案是「一個都沒有」。

李來希說，包括行政院本部，在既有的預算額度內相同科目的支出，不需要增編任何預算，甚至無需流用其他經費，全都足以處理停止遞減公教人員的退休所得，足見他的意見正確，也反證行政院一路在說謊。

李來希抨擊，政院無視退撫基金超額收益已無所謂破產危機，還要堅持錯誤的政策，繼續追殺退休公教人員，無視國會通過的法案，毫無法治觀念也毫無惻隱之心，讓人思之心寒，也讓人齒冷。