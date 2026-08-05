賴總統：台灣維持現狀 改變台海現狀是中國

總統賴清德今天表示，台灣會維持現狀，改變台海現狀的是中國；台灣持續強化經濟韌性，對中國投資占比已從2010年的83.8%降至去年的3.7%，今年上半年經濟成長率約13.72%，是台灣50年來最好，擺脫對中國的依賴後，台灣經濟反而表現更好。

賴總統今天接見出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」的訪賓，包括芬蘭前總理馬林（SannaMarin）及加拿大國貿部前部長艾法斯（Ed Fast）等人。

賴總統致詞表示，台灣曾歷經38年戒嚴，對人民的民主、自由與人權造成重大傷害，經由台灣人民勇敢奮鬥及國際社會支持，台灣才得以解嚴，走向民主化。

他說，今年是解嚴後第39年，民主化的時間超過38年的戒嚴時期，今年也是台灣總統直選30週年。這些數字不只是歲月累積，而是台灣人民堅定、勇敢走過的民主道路。

賴總統強調，台灣永遠堅持民主自由憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途只有台灣人民可以決定。

他表示，為達成這些目標，上任後推動「和平四大支柱行動方案」，相信和平必須靠實力，也認同馬林的話，在強權之下妥協，無法得到長久和平。

賴總統指出，台灣今年國防預算已超過國內生產毛額（GDP）的3%，預計2030年前提高至5%；除向外採購武器，也推動國防自主，特別是無人機產業發展，並成立全社會防衛韌性委員會，推動全民國防；台灣一年一度最重要的軍事演習漢光演習今天展開，除軍事演習外，也將結合全社會防衛演習。

談到強化經濟韌性，賴總統表示，台灣不再像過去一樣，把雞蛋都放在中國這籃子。2010年台灣對外投資有83.8%投在中國，去年只剩下3.7%；以前中國大陸也是台灣農產品最大的銷售國，現在已不是了；台灣農產品銷往中國大陸占比，從2017年20.7%降至去年的11.5%。

他指出，台灣在強化經濟韌性的同時，讓經貿及產業走向國際，不僅擺脫對中國依賴，經濟反而變得更好。去年台灣經濟成長率8.76%，今年第一季14.55%、第二季12.92%，上半年約13.72%，是50年來最好。

賴總統表示，面對中國威脅與恐嚇，台灣必須與國際社會肩並肩，才能共同發揮嚇阻力量。國際訪賓以行動支持台灣，不僅展現友誼，也讓台灣社會感受到國際支持，更有信心堅持理想。

他重申，台灣會維持現狀，改變台海現狀的是中國；只要能夠對等尊嚴，台灣也願意跟中國進行交流合作，謀取台海的和平穩定，也促進兩岸和平共榮發展。

艾法斯致詞表示，當前各項挑戰嚴峻，戰略競爭持續升溫，全球供應鏈面臨重組，既有國際規範面臨崩解，無論國家大小，都無法獨自因應。各國必須以共同利益及共同價值為基礎，增進夥伴間的互信，建立長久的合作關係。

艾法斯表示，與會者或許無法在所有議題上持相同看法，但都有共同信念，也就是，和平應透過對話取得，各國必須尊重國際法律規範，以和平方式解決爭端；每個國家也都應有權自行選擇，決定自己的未來，不應受到任何脅迫。