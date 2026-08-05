18歲以下兒少每月給6千政院不副署？ 民眾黨中央委員喊倒閣

立法院會日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天說，聽說府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行，如果是真的，應該直接倒閣，台灣民眾黨應該站出來。

立法院會通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，估計每年支出約2162億元，行政院則規畫兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元。有媒體報導指出，知情人士表示，行政院已經推出版本，並且納入明年度預算，未來會持續推動。至於在野黨版本，行政院以編列中央政府總預算，屬於行政院的法定職權，認為違法違憲，未來擬以不副署，或副署公布後聲請釋憲不執行處理。

江和樹說，立法院通過的法律，如果行政院不附屬就沒有用，這是剝奪小朋友一個月5千元的教育基金，從零歲到18歲每個人有6萬元，這不喊倒閣還要幹什麼？直接倒閣，台灣民眾黨不會差到哪裡，搞不好還會超過8席。

他說，政府毒油沒有辦法給我們交代，它不理會我們，這個時候不喊倒閣還要怎麼辦？老百姓一定會支持我們的、立法委員通過的議案行政院完全不執行，那還要這個行政院幹什麼？

江和樹舉自己的例子說，像他有4個孫子，每個每年可領6萬元，一年就有24萬元，這是政府給小孩的教育基金。人家蔣萬安都敢喊倒閣了，台灣民眾黨在怕什麼？還要繼續忍耐兩年嗎，再兩年台灣會怎麼樣？

行政院曾表示，政府已提出台灣人口對策新戰略，其中就包含0至18歲兒少每人每月5000元成長津貼，將依循既定政策規劃，持續推動各項措施，今年下半年起將陸續施行。