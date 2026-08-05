民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

美麗島電子報昨天發布最新7月國政民調，賴清德總統執政滿意度，有44.7%滿意，其中14.5%很滿意、30.2%還算滿意，整體滿意度較上月增加0.7個百分點，另有47.4%不滿意，其中18.8%有點不滿意、28.6%很不滿意，整體不滿意度較上月減少0.1個百分點。

賴總統信任度，有45.4%受訪者表示信任，其中17.7%很信任、27.7%還算信任，信任度較上月增加0.6個百分點；另有42.6%表示不信任，其中15.9%有點不信任、26.7%很不信任，不信任度較上月減少0.9個百分點；未明確回答有12.0%。

行政院長卓榮泰施政滿意度，有40.2%表示滿意，其中11.5%很滿意、28.7%還算滿意，整體滿意度較上月減少0.6個百分點；45.1%表示不滿意，其中17.0%有點不滿意、28.1%很不滿意，整體不滿意度較上月增加5.1個百分點，不滿意度是半年高點。

該民調由美麗島電子報委託國立台灣大學社會科學院院長張佑宗進行問卷設計與分析，並委託趨勢民意調查公司執行電訪，調查時間為7月28日至30日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1200人（住宅電話840人、行動電話360人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.83%。