快訊

學校放不下「慣老闆」心態 找不到老師是必然結果

邵昕兒遭控交友騙吃騙喝　「約吃火鍋只帶10元」讓人代墊餐費從不還錢

中職／為何「財富自由」還要當教練？徐展元曝王建民4字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

美麗島電子報昨天發布最新7月國政民調賴清德總統執政滿意度，有44.7%滿意，其中14.5%很滿意、30.2%還算滿意，整體滿意度較上月增加0.7個百分點，另有47.4%不滿意，其中18.8%有點不滿意、28.6%很不滿意，整體不滿意度較上月減少0.1個百分點。

賴總統信任度，有45.4%受訪者表示信任，其中17.7%很信任、27.7%還算信任，信任度較上月增加0.6個百分點；另有42.6%表示不信任，其中15.9%有點不信任、26.7%很不信任，不信任度較上月減少0.9個百分點；未明確回答有12.0%。

行政院長卓榮泰施政滿意度，有40.2%表示滿意，其中11.5%很滿意、28.7%還算滿意，整體滿意度較上月減少0.6個百分點；45.1%表示不滿意，其中17.0%有點不滿意、28.1%很不滿意，整體不滿意度較上月增加5.1個百分點，不滿意度是半年高點。

該民調由美麗島電子報委託國立台灣大學社會科學院院長張佑宗進行問卷設計與分析，並委託趨勢民意調查公司執行電訪，調查時間為7月28日至30日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1200人（住宅電話840人、行動電話360人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.83%。

卓榮泰 賴清德 民調

延伸閱讀

民調：民主黨近10年首奪經濟議題優勢 川普支持率跌至35%

補習能幫孩子進好學校嗎？教團最新民調 近6成民眾都贊同

MSCI季度調整13日公布 台股權重調降機率高

大學校系怎麼填？逾六成過度受家人社會期待影響

相關新聞

民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

美麗島電子報昨天發布最新7月國政民調，賴清德總統執政滿意度，有44.7%滿意，其中14.5%很滿意、30.2%還算滿意，整體滿意度較上月增加0.7個百分點，另有47.4%不滿意，其中18.8%有點不滿意、28.6%很不滿意，整體不滿意度較上月減少0.1個百分點。

「統不統戰新潮流說了算？」王鴻薇轟陸委會雙標 邱垂正：依事實認定

國民黨立委王鴻薇質疑，李退之、洪奇昌赴陸交流未受檢視，農會參與海峽論壇卻遭調查，批評陸委會認定統戰標準不一。陸委會主委邱垂正表示，李退之、洪奇昌均已超過赴陸管制期，而海峽論壇因由中共官方主導，長期被定位為對台統戰平台，其他活動是否涉統戰，須依個案事實認定。

徐國勇稱中市府「密會」中聯油 游淑慧怒轟：民進黨指鹿為馬

毒油食安風暴持續，民進黨秘書長徐國勇稱台中市政府7月3日「密會」中聯油脂，國民黨北市議員游淑慧轟「根本是指鹿為馬。」痛批民進黨將公開會議抹成密會，真正黑箱的卻不敢公開？

批致癌油門檻政院知情甩鍋 許宇甄：食安辦主任下台、卓榮泰道歉

有媒體披露7月4日決定以20%為下架門檻的食安會議記錄。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，中聯致癌油風暴中，食藥署定出20%下架門檻，而行政院食安辦主任許輔7月4日食安會議當天全程列席。她批評行政院知情且參與決策，卻甩鍋給「專家共識」，許輔失能失職應下台，卓榮泰亦應向全民道歉，並公開完整會議紀錄與科學依據。

賴士葆批賴政府外交食安皆失守 難顧國門與主權

日本、菲律賓侵我經濟海域問題未解，國民黨立委賴士葆批賴清德政府無法捍衛食安，焉能守護國門。菲、日自行協商劃分我國經濟海域、釣魚台主權，政府毫無作為；開放萊豬與核食更是犧牲國格，卻未換得加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或美國關稅讓步，甚至遭質疑偷走晶片，外交與食安皆失守。

影／外界質疑食藥署跳過衛福部直通行政院 石崇良：沒有跳過問題

近日中聯致癌油案持續延燒，地方首長質疑「20%產品下架」門檻是誰訂定？根據食藥署7月4日發布新聞稿提到會議邀請食品安全、毒理學等領域專家學者、中聯公司及行政院食品安全辦公室列席；也被外界認為是「食藥署直通行政院、跳過衛福部」，衛福部長石崇良會前被媒體問到被跳過一事，石崇良說「沒有跳過問題」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。