「統不統戰新潮流說了算？」王鴻薇轟陸委會雙標 邱垂正：依事實認定

國民黨立委王鴻薇質疑，李退之、洪奇昌赴陸交流未受檢視，農會參與海峽論壇卻遭調查，批評陸委會認定統戰標準不一。陸委會主委邱垂正表示，李退之、洪奇昌均已超過赴陸管制期，而海峽論壇因由中共官方主導，長期被定位為對台統戰平台，其他活動是否涉統戰，須依個案事實認定。

有周刊報導，前農委會副主委李退之近年對外打著「賴清德舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商；而新潮流創黨元老洪奇昌這幾年常常出入中國大陸，橫跨旅遊、科技、生技等，帶團前往、也會成為座上賓。王鴻薇詢問陸委會有沒有掌握到相關訊息。

邱垂正回應，李退之已非政務官，也已經超過管制期，不需經聯審程序；洪奇昌方面，有向當事人了解，也會提醒赴陸要注意兩岸相關規範。截至目前為止，「我想都很OK」。他並指，洪奇昌也超過管制期限。

王鴻薇質疑，同樣是民間人士，若非官方身份的農會赴陸推廣水果，可能遭質疑涉及統戰，但被視為總統賴清德親信的李退之就沒問題。邱垂正反駁，是指「不要賣到海峽論壇這個統戰平台」，海峽論壇由中共官方主導，是對台統戰的大交流、大合作平台。

她進一步詢問，北京咖啡博覽會、京台科技論壇是否屬統戰平台？邱回應，北京咖啡博覽會應非中共官方主辦；京台科技論壇是否涉及統戰，要以事實認定，情況較為複雜。如果有人檢舉都會受理。

王鴻薇追問，京台科技論壇上，一樣有大陸官員提出「祖國統一大業」的發言；洪奇昌連續2年出席京台科技論壇，且都是座上賓，質疑陸委會不敢認定該論壇為統戰平台，「是不是昭告全台灣企業，或是退下來的政務官都可以去參加？」，邱垂正則重申，還是會依照證據。

王鴻薇最後表示，李退之、洪奇昌都是新潮流，退下來遊走兩岸沒有問題。別人賣水果到中國大陸就有問題，「統不統戰，不應該陸委會說的算、新潮流說的算，不要有雙標。」