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賴士葆批賴政府外交食安皆失守 難顧國門與主權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

日本、菲律賓侵我經濟海域問題未解，國民黨立委賴士葆批賴清德政府無法捍衛食安，焉能守護國門。菲、日自行協商劃分我國經濟海域、釣魚台主權，政府毫無作為；開放萊豬與核食更是犧牲國格，卻未換得加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或美國關稅讓步，甚至遭質疑偷走晶片，外交與食安皆失守。

賴士葆表示，菲律賓強占我國仁愛礁與中業島，日本、菲律賓自行協商劃分我國經濟海域、釣魚台主權，都看不到賴清德總統捍衛我中華民國疆域。

賴士葆表示，針對（放寬）美國萊豬、日本核食、芬普寧超標毒蘋果，賴政府一再犧牲國格，每次都用冠冕堂皇的理由，日本也從未支持我國加入CPTPP，美方亦未對我國作出特別有利的關稅讓步，甚至一再數落我方是晶片小偷，連食安都守護不了的賴政府，焉能守護國門。

食安 主權 外交

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