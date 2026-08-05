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影／外界質疑食藥署跳過衛福部直通行政院 石崇良：沒有跳過問題
近日中聯致癌油案持續延燒，地方首長質疑「20%產品下架」門檻是誰訂定？根據食藥署7月4日發布新聞稿提到會議邀請食品安全、毒理學等領域專家學者、中聯公司及行政院食品安全辦公室列席；也被外界認為是「食藥署直通行政院、跳過衛福部」，衛福部長石崇良會前被媒體問到被跳過一事，石崇良說「沒有跳過問題」。
衛福部長石崇良今天出席立法院福利及衛生環境委員會第22次全體委員會議，就「從致癌油事件發展迄今，中央一味『蓋牌、吃案、當門神』有關行政究責之重做完整調查報告（含台糖失職、食安警訊斷鏈責任、團體訴訟求償進度）及未來如何確保安全無虞的國軍團膳、學生營養午餐」進行專題報告。對於行政院是否授意20%產品下架，石崇良說，過去各項食安議題都非常尊重專家會議的結論。對未列席7月4日的相關會議，石崇良回應，過去對於食品安全相關諮議會，都是食藥署召開，不是衛福部召開。另外，台糖驗出問題油品，卻未依法通報在地主管機關。石崇良表示，可以了解國人對於食安希望是最高標準，由全民一起監督、發現就通報，這種期待大家都可以理解，但大家都需要依法行政，以目前食安法規範，苯駢芘是針對食用油脂，沒有訂定脫膠粗油的通報標準，依法可以不用通報。
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