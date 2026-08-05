劉寶傑揭藍綠困境：國民黨不知捍衛什麼 民進黨失去厚度「變Low」

資深媒體人劉寶傑近日接受「INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察」頻道專訪，針對媒體角色、美國左右派政治發展，以及台灣政黨等議題發表長篇看法。他認為，現今媒體已逐漸從過去扮演「守門人」的角色，轉變成能左右陣營的「棋手」和「啦啦隊」，而台灣政壇同樣面臨論述不足、價值混亂等問題，呼籲朝野應重新建立具有厚度的政治價值與論述。

美國輿論支持從左派到右派：不只談價值理念，更是國力競爭

劉寶傑表示，媒體原本應扮演資訊篩選者，協助閱聽人辨識正確訊息，但如今不少媒體已成為政治陣營的宣傳者、攻擊者甚至防禦者。他舉美國Podcast主持人（Joe Rogan）及前白宮策士史蒂夫．班農（Steve Bannon）為例，認為右派媒體具有鮮明的價值立場，因此能吸引支持者持續關注。

他分析，美國左派長期主導媒體、影視及校園文化，其價值源自1960年代反越戰、嬉皮文化，以及強調人權、平等與普世價值，因此校園及媒體逐漸形成偏向自由派的氛圍。然而，他認為近年部分議題如跨性別、DEI（多元、平等與共融）等政策推動過度，反而使部分民眾產生反彈，也讓美國右派重新凝聚支持力量。

劉寶傑指出，近年美國右派論述更進一步結合國家競爭力與科技發展，包括人工智慧（AI）及能源政策等議題，因此吸引越來越多科技企業人士靠攏。他認為，美國如今討論的不只是價值理念，更是國力競爭。

談及台灣政治，劉寶傑認為，台灣社會目前最大的課題，不只是政黨競爭，而是如何重新建立一套能夠凝聚人民的價值論述。他直言，國民黨目前最大的問題是「不知道自己在捍衛什麼」，而民進黨雖然站在台灣主體性的有利位置，卻也逐漸失去過去厚實的論述能力。

談到當前政治氛圍，劉寶傑表示，近年台灣政治已逐漸圍繞「國家認同」展開，主張守護台灣的政治路線目前較容易獲得支持，也因此形成藍綠聲勢的消長。「目前在這個路線上面，是比較討好的，所以你會發現藍軍現在是非常潰散。」他進一步指出，國民黨最大的問題，在於已經失去核心價值，「現在的國民黨不知道在捍衛什麼，黨章都不黨章了，他們還沒有反共主義，就是你的價值是什麼？」

為了說明政治價值的重要性，劉寶傑引用暢銷書《人類大歷史》的概念，提出「想像的共同體」理論。他表示，包括國家、法律甚至貨幣，本質上都是人類共同建構的想像共同體，但正因為共同相信，才能凝聚社會。

他說：「沒有什麼比生命更重要，可是人類居然會為了想像共同體去奉獻生命，所以在人類的生活裡面，價值是一件很重要的事情。」在這樣的基礎下，他批評國民黨如今已經陷入「虛無主義」，只剩下「不要戰爭、我要生存、我要躺平」等消極訴求，難以提供人民願意追隨的政治價值。

不過，劉寶傑也將矛頭指向民進黨。過去長期跑民進黨新聞的他，直言該黨的論述能力已大不如前，「我也不客氣講，你就在綠的這邊來講，我覺得很Low，真的非常Low，就是沒有厚度。」

劉寶傑指出，過去民進黨之所以能從小黨一路成長，靠的是一套完整且具有理想性的價值論述。「以前民進黨人是非常會論述的，我們是有價值、有論述的。你的價值跟論述，才可以讓民進黨從一個非常小的政黨，變成今天台灣最大的政黨。」

他特別提及1992年民進黨提出台獨黨綱時，即使知道可能付出巨大政治代價，仍堅持理念，正代表當時政黨具有清楚信仰。然而，如今民進黨反而只剩下政治攻防。劉寶傑說：「現在你就覺得沒有。他們只會耍嘴皮子，你今天要去做一個台灣安全的論述，當然應該要，可是不能只是偏向藍綠鬥爭。」

他批評，目前許多政治操作只剩下互相攻擊與嘲諷，「不要只是做藍綠的攻擊，做很瑣碎的那種嘲諷。你不覺得現在就像bullying（霸凌）的小孩子，只會在旁邊嘲諷，那個東西是沒有價值、沒有厚度的。」

劉寶傑也點名，自己所認識的民進黨前輩，包括許信良、邱義仁等人，都曾建立完整的台灣路線論述。「他們對整個過去台灣的價值，或者為什麼台灣今天要選擇這條路線，是有非常強的邏輯存在的，聽起來會讓人願意跟從。」

相較之下，他認為現在執政黨欠缺的是能夠說服人民的願景，而不是單純政治口號。

至於大罷免行動，劉寶傑說自己並非全盤反對，若針對特定政治人物進行罷免，在戰術上仍具有正當性。「你要去罷免傅崐萁，我覺得絕對有非常高的正當性；你要去罷免葉元之，我覺得戰術上也OK。」但他質疑，大規模全面開打後，許多支持者的論述與行動開始失控。「荒謬到全面開打，然後變成很幼稚、很草率的動作。」

他並提醒民進黨，應留意支持者日益激進的現象，「很多人貼過來，他們是更激進，那你知道你這種激進，會讓我覺得跟國民黨以前的警總有什麼不一樣？」

劉寶傑表示，台灣一路走來建立起民主、人權與自由等核心價值，因此即使面對政治競爭，也不能放棄這些原則，「台灣之所以重要，是因為台灣有些價值要存在。」他強調，自己支持台灣強化國防、防衛中國威脅，「保護這塊土地本來就是大家該做的事情。我沒有要跟中國為敵，我做的東西都是防衛自己的。」但他也提醒，捍衛台灣不能因此放棄民主價值。

最後，劉寶傑呼籲，政黨競爭不應成為犧牲民主價值的理由。「你不可以因為現在要鞏固政權，就把原來的價值拋在旁邊。如果這樣做，那你跟以前的國民黨沒有不一樣。」他更直言，目前部分政治攻防已讓許多中間選民反感，「綠軍有時候變成無所不用其極，攻防手段非常粗魯、粗暴，而且莫名其妙，那會讓中間選民無法接受。」他認為，唯有重新建立能夠說服人民的價值論述，才是台灣民主政治未來真正需要努力的方向。