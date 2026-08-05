【重磅快評】陳其邁說的「該倒就要倒」 豈止是中聯

毒油發展至今，別說問題源頭還沒找到，到現在，各單位還在為誰該負責、該不該通報吵成一團，中央跟地方吵，不同地方政府也互吵。

而不堪的真相逐步浮現，據報導，檢調在手機通聯裡查出，中聯員工早在四月即發現原料巴西黃豆異常，在工作群組裡反映品質「爛爛怪怪」，比台糖及南僑陸續在五月自主檢驗驗出苯駢芘的時點更早，但相關情況疑遭隱匿，讓不知情的民眾默默把毒油吃下肚。

逼得連高雄市長陳其邁都忍不住說重話，針對罪大惡極的中聯喊出「該倒就要倒」，此時陳其邁比事發至今直到輿論沸騰後才公開道歉一次的卓榮泰，更具閣揆的高度。

其實，真正該倒的，不只是中聯一家企業。

一家企業若明知原料異常，仍選擇隱匿，當然應接受最嚴厲的法律制裁；但政府若在事件爆發後，反應遲緩、資訊混亂、權責不清，同樣難辭其咎。這起事件一路發展下來，民眾看到的不是政府迅速建立指揮體系，而是中央與地方各說各話，食藥署、農業部、地方衛生局彼此推諉，甚至連是否應立即通報，都出現不同說法。

食安最大的敵人不是只有黑心業者，更是危機處理失靈。企業可以違法一次，但政府若制度失靈，就可能讓同樣的悲劇一再重演。過去塑化劑、劣質豬油、毒澱粉、蘇丹紅，到如今的毒油事件，每一次政府部門都說要痛定思痛、全面檢討，每一次都承諾建立更完善的預警制度，但真正遇到重大事件，依舊是靠吹哨者、靠企業自主送驗、靠地方政府率先揭露，中央反而總是慢半拍。

更令人擔憂的是，直到今天，社會討論的焦點竟還停留在「誰先知道」、「誰該通報」、「誰沒有依法處理」，而不是如何建立一套能夠讓問題原料第一時間停止流入市場的機制。若不是業者自主送驗並當吹哨者，若不是檢調介入調查，民眾究竟還要吃下多少問題油品？

台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕聯手推倒閣，雖因涉及立委重選，不易獲得現任立委的支持，但陳其邁說的「該倒就要倒」，豈止是中聯。當一個內閣面對重大食安危機，沒有展現應有的危機處理能力，沒有建立一致的指揮體系，更無法讓人民相信政府有能力守住食安最後一道防線，那麼，人民質疑的早已不是單一部會，而是整個卓內閣是否仍適任。

真正該倒的，從來不只是黑心企業，而是失去治理能力、讓人民一次又一次對公共安全失去信心的治理文化。陳其邁説的「該倒就要倒」，豈止是中聯，滿是尸位素餐、荒腔走板的卓內閣該不該倒？相信人民心裡應已有定見。