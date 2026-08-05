張景森：3521億蓋北宜盲腸高鐵vs150億救基隆太監捷運 哪個更重要？

行政院前政務委員張景森反對行政院核定高鐵延伸宜蘭，他今日發文再批宜蘭高鐵是「盲腸高鐵」，基隆捷運則是「太監捷運」，被閹掉了最重要的基隆-八堵段，他呼籲交通部應讓基隆段追上八堵段工程進度，2033年同步通車，「花150億元，讓整條基隆捷運真正發揮功能；還是花3521億元，蓋一條交通效益有限的宜蘭高鐵盲腸線？哪個才是更重要的國家建設。」

張景森在臉書指出，國家建設一旦過度政治化，就容易失去整體規劃，只剩下政客依照自己的政治利益任意拉扯。結果就是，不該延長的地方，硬要延長；應該接上的地方，偏偏不接。宜蘭高鐵，就是前一種。

他說，原本可以用造價較低、票價較便宜、服務範圍更廣的北宜直鐵，改善北宜交通與東部鐵路運輸，卻硬生生讓高鐵從台北長出一段宜蘭盲腸線，不但無法有效解決國道五號塞車，也無法增加東部鐵路的軌道容量，改善東部交通。核定總經費已高達3521億元，交通功能有限，代價卻十分驚人。

張景森表示，基隆捷運剛好相反，原本規劃全長19.1公里，從南港一路延伸到基隆市區。因應選舉卻只能核定到八堵，全長15.6公里、13座車站，總經費約697億元。基隆捷運被閹掉了最重要的基八段（基隆-八堵段），其實不應該再叫「基隆捷運」，而只能叫「八堵捷運」，被閹掉短短3.5公里的命根子，基隆捷運功能盡失，變成了一條太監捷運。

張景森指出，基隆捷運本來就應該通到基隆市區，才能真正發揮都會捷運功能。如果往返基隆、台北的乘客，還必須先到八堵轉乘，能吸引多少人改搭捷運？既然旅客不願意轉乘，基隆到台北的區間車就必須繼續營運。如此一來，台鐵不但要和八堵捷運彼此競爭，也無法釋放基隆線軌道容量，讓東部幹線增開更多列車，改善東部鐵路「一票難求」的問題。結果不但傷害台鐵本身的經營效益，也阻礙了東部鐵路運輸的發展。

他說，交通運輸本來就是一盤棋，需要整體、長遠的規劃。如果想到哪裡就做到哪裡，缺乏系統性的思考，就會出現今天的盲腸高鐵與太監捷運。過去如此，未來恐怕還會更加嚴重。

張景森呼籲交通部，基隆捷運最後的路廊其實已經非常清楚，不需要再為了莫名其妙的地方利益反覆拉扯、浪費時間。請儘速完成路廊評估，讓基隆段追上八堵段的工程進度，力拚2033年全線同步完工通車，還給人民一條真正完整的基隆捷運。唯有完整通車到基隆市區，才能真正發揮都會捷運功能，同時釋放基隆線容量，支援未來北宜直鐵與東部鐵路增班，取代不必要、效益有限的宜蘭高鐵投資。

他說，更重要的是，最後3.5公里估計只需再增加約150億元，僅約宜蘭高鐵總經費的1/20。花150億元，讓整條基隆捷運真正發揮功能；還是花3521億元，蓋一條交通效益有限的宜蘭高鐵盲腸線？哪一個才是更重要的國家建設呢。