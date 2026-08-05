國民黨：食安辦許輔列7/4中聯油專家會議 是不是20%下架標準藏鏡人？

食藥署長姜至剛在7月4日主持一場中聯油脂專家會議，會議中決定以20%為下架門檻；現在又被爆出，這場會議未見衛福部長石崇良及業務督導次長林靜儀，但行政院食安辦公室主任許輔卻列席。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，許輔是不是要求20%下架標準的藏鏡人？

陳以信質疑，20%下架標準是不是許輔要求的？如果不是許輔要求的，為什麼身為食安辦主任在會議中沒有挺身反對？竟然眼睜睜看著攸關食安的下架標準造成民眾恐慌？

陳以信表示，如果20%就是許輔要求的，許輔就是藏鏡人，負責食安卻破壞食安，就是失職者。如果不是許輔要求的，但身為食安辦主任，卻未挺身捍衛食安，就是失能者。不論是失職或失能，許輔都該出面說明並被檢討究責下台。

陳以信也痛批石崇良不應將7月4日專家會議蓋牌，不是將會議記錄交給檢調就算數，立法院對此具有調查權，國人更有知情權，衛福部應將全部會議內容及決策過程即對立法院及國人公開。