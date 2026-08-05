徐國勇稱中市府「密會」中聯油 游淑慧怒轟：民進黨指鹿為馬

毒油食安風暴持續，民進黨秘書長徐國勇稱台中市政府7月3日「密會」中聯油脂，國民黨北市議員游淑慧轟「根本是指鹿為馬。」痛批民進黨將公開會議抹成密會，真正黑箱的卻不敢公開？

游淑慧說，徐國勇指控台中市政府7月3日「密會」中聯油脂，根本是指鹿為馬。這場會議有正式會議紀錄、有出席名單，連中央衛福部代表都有參加。台中市府也已公開資料，這是哪門子的密會？反觀中央7月4日同樣找中聯代表進場，卻不願完整公開議程、進出時間及會議紀錄，連「20%免下架門檻」如何形成，也說不清楚。

「台中公開會議叫密會，中央不公開又叫什麼？中央為什麼只聽業者說明，卻跳過第一線主管機關？中央為什麼訂出20％門檻，卻不敢公開完整決策紀錄？」游說，台中公開會議紀錄叫「密會」，中央不公開會議紀錄又叫什麼？

游淑慧批評，徐國勇曾任內政部長，也是一名律師，應該知道「列席業者」並不等於「密會護航」。同一套標準，請先用在中央政府身上。食安不是政黨攻防的工具，更不能靠造謠抹黑地方，掩護中央決策黑箱。台中已經把會議紀錄攤在陽光下。現在，輪到衛福部把7月4日的完整紀錄交出來。不要靠抹黑地方，掩護中央決策黑箱。