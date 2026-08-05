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3.6兆！明年總預算新高 社福、國防雙破兆

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷唐筱恬／台北報導
總統提十大重點 賴清德總統（中）昨聽取行政院116年度中央政府總預算案簡報後表示，明年度編列包括零舉債，收支平衡等十大重點。圖／總統府提供
總統提十大重點 賴清德總統（中）昨聽取行政院116年度中央政府總預算案簡報後表示，明年度編列包括零舉債，收支平衡等十大重點。圖／總統府提供

行政院昨向賴清德總統報告明年度中央政府總預算案編列情形，賴總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這十年來中央政府總預算的歲出從二○一六年的一點九兆元，增加到明年三點六兆餘元。今年度中央政府總預算案歲出編列三兆三五○億元，換句話說，明年度總預算歲出再創歷史新高。

立法院持續審查今年度中央政府總預算案之際，行政院已完成明年度中央政府總預算案籌編，閣揆卓榮泰依例在昨日率行政團隊向總統報告總預算編列情形。

零舉債 降債務餘額

賴總統表示，去年台灣的經濟成長率百分之八點七六，今年第一季更高達百分之十四點五五。中央政府總預算的歲出從二○一六年的一點九兆元，增加到明年三點六兆餘元。這十年來把經濟成長化為政府預算，用來強化國家安全、發展經濟、推動國家建設，以及加薪、減稅、增福利、少負擔，達到福利國家的目標。

賴總統指出，明年度中央政府總預算的編列，目標是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力，可歸納為十大重點，分別是：第一，零舉債，收支平衡，債務餘額下降。第二，擴大科技投資，打造智慧國家二點○。第三，支持中小微企業，加速推動數位淨零雙軸升級轉型。第四，強化國防力量，守護國家安全。第五，持續推動加薪，共享經濟成果。

賴總統表示，第六，持續擴大減稅，增加家庭可支配所得。第七，增加社會福利，強化照顧服務，減少家庭負擔，逐步打造福利國家的目標。第八，永續健保，落實深耕台灣計畫，邁向健康台灣的目標。第九，擴大投資教育、文化及運動，提升國家軟實力。第十，加速治水及公共建設，落實均衡台灣的目標。

軍公教 將調薪4％

明年度總預算歲出達三點六兆元再創新高，據了解，其中社福預算加碼包括五千元成長津貼、擴大人工生殖補助等，再加計老農津貼、國民年金調高，整體預算規模可望達一點二兆元；明年國防預算朝ＧＤＰ占比百分之三目標邁進，推估將破一兆元；此外，明年度軍公教調薪百分之四，年增經費約三八三億元，也將納入明年度總預算。

科技預算部分，國科會日前公布，明年度預算規模達一七六八億元，將強化投入ＡＩ新十大建設與五大信賴產業；公共建設預算部分，國發會日前通過，明年度重大公建計畫預算先期作業，建議匡列中央公務經費三七八九點七億，創近十年新高，其中交通建設占比逾五成最高，其次為環境資源計畫。

歲入方面，據了解，考量證交稅大幅成長、經濟成長率上修，明年度稅課收入將參考今年三兆元基準向上增加，可望達三點四兆，加計非稅課收入，整體上看三點八兆。

賴總統說，接下來請行政團隊依照時程完成中央政府總預算整編工作，在八月底前送請立法院審議，並積極和朝野各黨團及立委溝通，爭取對重要政策以及預算的支持。各部會首長也要全力社會溝通。

院長拚朝野協商 立法院長<a href='/search/tagging/2/韓國瑜' rel='韓國瑜' data-rel='/2/119111' class='tag'><strong>韓國瑜</strong></a>（右二）密集針對今年度中央政府總預算案朝野協商，已於昨日完成第一輪意見整合，目標周五完成三讀。記者黃義書／攝影
院長拚朝野協商 立法院長韓國瑜（右二）密集針對今年度中央政府總預算案朝野協商，已於昨日完成第一輪意見整合，目標周五完成三讀。記者黃義書／攝影

另外，立法院長韓國瑜近日密集針對今年度中央政府總預算案進行朝野協商，已於昨日完成第一輪意見整合，預計本周四繼續處理保留提案，目標於本周五於立法院會完成三讀，預料朝野針對無共識預算案，如通案刪減、無人機預算、公視預算等將上演表決大戰。

總預算 國防 社福 賴清德 韓國瑜

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