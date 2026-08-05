廣電法修正 藍委憂卓揆不副署

立法院昨三讀修正通過廣播電視法部分條文，鬆綁政府、其捐助成立的財團法人或其受託人間接投資廣電事業，持有廣電事業者股份，放寬至上限百分之一。國民黨立委翁曉玲說，行政院長卓榮泰還沒有副署衛星廣播電視法的黨政軍條款，質疑廣播電視法也可能遭受同樣對待。行政院昨未回應。

立法院今年一月卅日三讀修正通過衛星廣播電視法部分條文、七月廿八日三讀修正通過有線廣播電視法部分條文，昨院會三讀廣播電視法部分條文修正案，皆是放寬政府間接投資衛廣事業、有線廣電事業限制至上限百分之一，並修正處罰對象。

昨天三讀條文也將裁罰對象納入投資行為人，若政府、政黨、黨務人員違法投資民營廣播、電視事業，可處廿萬元以上、二百萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期不改正者，得按次處罰。

翁曉玲說，原來訂定黨政軍退出媒體條款目的，是希望政府跟政黨之手不要干預、介入媒體，給媒體一個獨立自主的空間；但這項條款正式實施後，不僅無法真正達成政府和政黨不控制媒體，反而出現諸多管制亂象，包含處罰對象錯誤，不處罰投資人，卻處罰被投資廣電媒體業者，也成為業界惡性競爭、攻擊對手的武器。