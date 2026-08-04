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副總統：台灣是區域穩定重要力量 非任由威權擺布孤島
副總統蕭美琴今天表示，台灣常被視為地緣政治緊張局勢的最前線，但台灣絕不是任由威權擺布的孤島，而是堅守自由、維護和平與區域穩定的重要力量，而當台灣越強大，印太地區就越穩定，世界也越安全。
蕭副總統今天出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」午宴，會後於臉書發文作上述表示。
副總統說，台灣常被視為地緣政治緊張局勢的最前線，但「我們絕不是任由威權擺布的孤島」，而是堅守自由、維護和平與區域穩定的重要力量。
她指出，當前灰色地帶威脅、認知作戰與心理作戰不斷企圖削弱台灣的社會，中國近期施行的民族團結進步促進法，也意圖透過模糊的條文與選擇性執法，為其跨國鎮壓提供法律藉口。
副總統說，當威權主義肆無忌憚地擴張，沒有人能夠置身事外，每一個珍視自由的國家與人民，都應該站在同一條防線上。
她指出，台灣正積極強化嚇阻與防衛能力、提升全社會防衛韌性，未來也將持續以信任為基礎，深化全球夥伴關係，與理念相近的國家攜手合作，打造安全、強韌且值得信賴的供應鏈，共同守護台灣自由民主的生活方式。
此外，蕭副總統也在其YouTube放上致詞影片，並附上中英文字幕，提及台灣越強大，印太地區就越穩定，世界也越安全。
副總統說，在瞬息萬變的世界中，經濟安全就是國家安全。現今台灣以信任為基礎，持續深化全球夥伴關係，與理念相近的民主國家攜手，善用貿易與科技，打造安全、強韌且值得信賴的供應鏈，這種基於共享價值的合作模式，確保台灣的經濟發展不致淪為威權的脅迫籌碼。
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