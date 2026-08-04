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林佳龍午宴美眾議員 盼台美共助夥伴國提升韌性
美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾訪台，外交部長林佳龍今天在午宴時表示，期盼持續深化台美在第三國的合作，共同協助夥伴國家提升韌性；麥考爾說，認同台美共同研發及生產，此舉對提升台灣防衛能力及維護區域安全具有重要意義。
外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天在外交部以午宴歡迎麥考爾（Michael McCaul），雙方就台美安全合作、經貿夥伴關係與區域情勢等重要議題交換意見。
林佳龍表示，首先歡迎麥考爾第3度訪台，並恭賀獲總統賴清德頒授「大綬景星勳章」，感謝麥考爾長期在國會透過具體立法作為，積極支持對台軍售及深化台美安全夥伴關係，展現對台灣堅定不移的支持。
林佳龍指出，面對中國持續升高在印太地區的軍事威脅與脅迫，台灣將持續強化自我防衛能力，共同與美國及其他理念相近夥伴提升第一島鏈的嚇阻力量，維護區域和平穩定，台美也將持續深化經濟與戰略夥伴關係；台灣高科技產業擴大對美國投資，德州正是台灣投資重鎮之一，政府也已宣布將在當地興建「Taiwan Tower」，作為深化台美經貿夥伴關係的重要平台。
林佳龍說，期盼持續深化台美在第三國的合作，共同協助夥伴國家提升韌性，並籲請美國國會持續透過立法支持，進一步深化台美關係。
外交部說，麥考爾重申美國國會跨黨派對台灣的堅定支持，認同台美共同研發及生產，強調此舉對提升台灣防衛能力及維護區域安全具有重要意義；麥考爾也支持台美攜手投資第三國，進一步深化雙方互利互惠的夥伴關係。
外交部表示，繼7月底美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）率領跨黨派眾議員訪問團訪台後，麥考爾也緊接來訪，以具體行動展現美國國會對台灣的重視與支持。台灣將持續深化與美國國會、行政部門及各界友人的合作，共同維護並促進台美及區域的和平、穩定與繁榮。
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