快訊

中東情勢再傳佳音 台指期夜盤上半場大漲逾500點

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

聽新聞
0:00 / 0:00

2027總預算十大要點來了 賴總統：擴大投資產業、加薪減稅

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統表示，2027年度中央政府總預算，十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。聯合報系資料照
賴清德總統表示，2027年度中央政府總預算，十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。聯合報系資料照

賴清德總統4日下午在總統府聽取行政院「2027年度中央政府總預算案」簡報。他表示，明年度中央政府總預算編列的目標，是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力。十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。

與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委兼國發會主委葉俊顯、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、總統府副秘書長何志偉及鄭俊昇、財政部國庫署長陳柏誠等。

2027年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今日下午向總統報告編列情形。

首先由行政院長卓榮泰說明「116年度中央政府總預算」籌編重點，財政部長莊翠雲及主計長陳淑姿分別報告「2027年度中央政府總預算案歲入籌編及融資財源規劃」及「2027年度中央政府總預算案編列情形」。與會人士也就預算編列情形進行充分討論，接著由總統做出裁示。

賴總統裁示全文如下：

再次感謝行政院長卓榮泰與行政團隊的辛勞，今年度中央政府總預算案還在立法院尚未三讀通過，但行政團隊仍然恪守憲政責任，依照預算法時程完成「2027年度中央政府總預算案」籌編工作。

感謝台灣人民共同打拚，去年台灣的經濟成長率來到8.76%，今年第一季更是高達14.55%。經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。

這十年來，我們把經濟成長化為政府預算，用來強化國家安全、發展經濟、推動國家建設，以及加薪、減稅、增福利、少負擔，達到福利國家的目標。

面對全球經貿秩序變動、地緣政治風險、人工智慧快速發展，以及少子女化、高齡化帶來的人口結構改變，政府既要處理當前的經濟與民生課題，也要為台灣未來的競爭力做好準備。

因此，明年度中央政府總預算的編列，目標是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力，可歸納為十大重點，分別是：

第一，零舉債，收支平衡，債務餘額下降。

第二，擴大科技投資，打造智慧國家2.0。

第三，支持中小微企業，加速推動數位淨零雙軸升級轉型。

第四，強化國防力量，守護國家安全。

第五，持續推動加薪，共享經濟成果。

第六，持續擴大減稅，增加家庭可支配所得。

第七，增加社會福利，強化照顧服務，減少家庭負擔，逐步打造福利國家的目標。

第八，永續健保，落實深耕台灣計畫，邁向健康台灣的目標。

第九，擴大投資教育、文化及運動，提升國家軟實力。

第十，加速治水及公共建設，落實均衡台灣的目標。

這十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃。我們要讓國家財政更穩健，讓經濟發展的成果由全民共享；讓工作者獲得更好的收入，青年成家育兒得到更多支持，不同世代都能安心生活。

同時，我們也要持續推動公共建設、產業升級、科技創新及國防整備，提升台灣面對世界變局的能力，讓人民對未來更有信心。

接下來，請行政團隊依照時程完成中央政府總預算整編工作，在8月底前送請立法院審議，並積極和朝野各黨團及立法委員溝通，爭取對重要政策以及預算的支持。各部會首長也要負起對外說明的責任，用簡單、口語化的方式，全力進行社會溝通。

預算反映政府的施政方向，也關係國家未來的發展。請行政團隊共同努力，穩健推動各項政策，讓台灣更安全、經濟更有競爭力、社會照顧更周全。

賴清德

相關新聞

醫師蘇一峰幫絕食抗議者量血壓遭青鳥檢舉 藍批雙標：賴總統至少11次

國民黨北市議員參選人楊植斗與賴苡任等人日前在凱道上進行「我是人，我反毒台」絕食活動，長達154小時，過程中，醫師蘇一峰看望他們身體，並協助測量血壓與血糖。不料，楊植斗今天貼出公文指出，青鳥檢舉蘇一峰「未經事先報准執行醫療業務」要求衛生局開罰。國民黨立委廖偉翔表示，蘇一峰幫絕食青年量血壓，青鳥就要檢舉違反醫療法？用同樣標準，賴清德總統違反高達11次。

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

民國116年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今天向總統報告編列情形。賴清德總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。115年度中央政府總預算案的歲出編列數為3兆350億元，換句話說，明年度總預算歲出再創新高。

【即時短評】賴總統政治格局就只剩抗中？

賴清德總統接見日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的「日本自民黨青年局海外研修團」時表示，台日最大的威脅不是颱風、地震或傳染病，而是中國持續對周邊國家進行灰色地帶侵擾與海上脅迫。當前台灣正面臨重大的食安問題，中央地方口水紛擾已逾月餘；但賴的一席話，清楚證明其已黔驢技窮，無論對內對外，皆只能死抱「抗中」。

【重磅快評】英系插旗台東 蔡英文重出江湖為哪樁？

前總統蔡英文今日宣布擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩的競選總部主委，顯示她重返政壇，並力圖整合黨內力量以助選，強調團結的重要性。這一舉動引起各界關注，也標誌著蔡英文的政治影響力仍在持續。

立院三讀 犯詐防條例有罪確定不得選正副總統

立法院院會今三讀修正通過總統副總統選舉罷免法第26條，新增凡曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經法院判決有罪確定者，不得登記為總統、副總統候選人，盼藉此提高參選門檻。立法院副院長江啟臣敲槌通過。

2027總預算十大要點來了 賴總統：擴大投資產業、加薪減稅

賴清德總統4日下午在總統府聽取行政院「2027年度中央政府總預算案」簡報。他表示，明年度中央政府總預算編列的目標，是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力。十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。