快訊

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

聽新聞
0:00 / 0:00

吳志中訪馬約特成果豐碩 法參議員組團訪台深化合作

中央社／ 巴黎4日專電

外交部政務次長吳志中上周造訪法國海外省馬約特島。當地選出的法國參議員索瓦里伊高度肯定此次訪問，另將組團訪台，強化雙邊在經濟、技術、應對天災和教育等方面的合作。

法國新聞台（franceinfo）報導，吳志中是應索瓦里伊（Thani Mohamed Soilihi）邀請，於7月底率團前往位於印度洋的馬約特島（Mayotte）進行為期3天的訪問。

台灣代表團7月27日會晤馬約特島市長協會和市鎮共同體代表，省議會主席烏賽尼（Ben Issa Ousseni）與首府馬穆楚（Mamoudzou）市長蘇邁拉（Ambdilwahedou Soumaïla）均在場。

馬約特島2024年曾遭強烈氣旋「奇多」（CycloneChido）侵襲，導致39人喪命、數千人受傷。外交部當時捐款25萬歐元（約新台幣933萬元）協助賑災及重建，台灣代表團此行也與當地組織和援助受益者會面。

報導指出，吳志中此次正式訪問是雙方強化交流的第一步，馬約特島代表團也即將應邀訪台。

索瓦里伊接受法國新聞台訪問時，對吳志中這次訪問給予高度評價，同時提到加強馬約特島與台灣之間後續合作的計畫。

他表示：「我們會籌組代表團來回應這趟歷史性訪問。我們將組成最能發揮效用的代表團，一定會包括本地民選代表、商界代表及馬約特島的中流砥柱，以確定優先議題。我們正著手準備。」

報導指出，台灣代表團此行考察當地多項戰略建設，例如馬穆楚的資料中心、登貝尼（Dembéni）科技園區、伊霍尼貝（Ironi Bé）海水淡化廠工地等。

索瓦里伊說，台灣代表團訪問目的是深入瞭解馬約特島現況，無論是在技術、風險管理或韌性方面，台灣也面臨天災挑戰，「我們面對共同課題，可以在這方面合作」。雙方談到的可能合作途徑包括研發自然風險監測技術、影像監控，以及分享應對氣候災害的專業知識。

除了經濟和技術計畫之外，另一個可能很快會成為合作重點的領域是教育。報導提到，吳志中提議馬約特島學生可受益於目前非洲學生適用的獎學金計畫。

索瓦里伊說：「有一項能讓馬約特島學生獲得獎學金赴台留學的提案已經在討論，我們非常關注這件事，因為在所有洽談議題中，教育必須放在第一位。」

索瓦里伊認為，台灣代表團首次正式訪問馬約特島的成果超乎預期，初步評估普遍令人滿意，也確認彼此能夠建立雙贏夥伴關係。

報導最後提到，台灣代表團此次訪問將為彼此合作奠定基礎，隨著馬約特島代表團規劃訪台深化交流，雙方可望在未來數月將合作意向轉化為具體計畫。

吳志中 外交部 印度

延伸閱讀

影／史瓦帝尼總理戴羅素二度訪台 盼強化貿易、科技及醫療等領域合作

泰國總理15年來首訪印尼 雙方將探討多項合作

泰國印尼深化戰略夥伴關係 推產業合作拚雙邊經貿

泰外長樂見翁山蘇姬晤紅十字代表 緬甸總統敏昂萊將訪曼谷

相關新聞

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

民國116年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今天向總統報告編列情形。賴清德總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。115年度中央政府總預算案的歲出編列數為3兆350億元，換句話說，明年度總預算歲出再創新高。

醫師蘇一峰幫絕食抗議者量血壓遭青鳥檢舉 藍批雙標：賴總統至少11次

國民黨北市議員參選人楊植斗與賴苡任等人日前在凱道上進行「我是人，我反毒台」絕食活動，長達154小時，過程中，醫師蘇一峰看望他們身體，並協助測量血壓與血糖。不料，楊植斗今天貼出公文指出，青鳥檢舉蘇一峰「未經事先報准執行醫療業務」要求衛生局開罰。國民黨立委廖偉翔表示，蘇一峰幫絕食青年量血壓，青鳥就要檢舉違反醫療法？用同樣標準，賴清德總統違反高達11次。

【即時短評】賴總統政治格局就只剩抗中？

賴清德總統接見日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的「日本自民黨青年局海外研修團」時表示，台日最大的威脅不是颱風、地震或傳染病，而是中國持續對周邊國家進行灰色地帶侵擾與海上脅迫。當前台灣正面臨重大的食安問題，中央地方口水紛擾已逾月餘；但賴的一席話，清楚證明其已黔驢技窮，無論對內對外，皆只能死抱「抗中」。

【重磅快評】英系插旗台東 蔡英文重出江湖為哪樁？

前總統蔡英文今日宣布擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩的競選總部主委，顯示她重返政壇，並力圖整合黨內力量以助選，強調團結的重要性。這一舉動引起各界關注，也標誌著蔡英文的政治影響力仍在持續。

立院三讀 犯詐防條例有罪確定不得選正副總統

立法院院會今三讀修正通過總統副總統選舉罷免法第26條，新增凡曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經法院判決有罪確定者，不得登記為總統、副總統候選人，盼藉此提高參選門檻。立法院副院長江啟臣敲槌通過。

2027總預算十大要點來了 賴總統：擴大投資產業、加薪減稅

賴清德總統4日下午在總統府聽取行政院「2027年度中央政府總預算案」簡報。他表示，明年度中央政府總預算編列的目標，是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力。十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。