吳志中訪馬約特成果豐碩 法參議員組團訪台深化合作

外交部政務次長吳志中上周造訪法國海外省馬約特島。當地選出的法國參議員索瓦里伊高度肯定此次訪問，另將組團訪台，強化雙邊在經濟、技術、應對天災和教育等方面的合作。

法國新聞台（franceinfo）報導，吳志中是應索瓦里伊（Thani Mohamed Soilihi）邀請，於7月底率團前往位於印度洋的馬約特島（Mayotte）進行為期3天的訪問。

台灣代表團7月27日會晤馬約特島市長協會和市鎮共同體代表，省議會主席烏賽尼（Ben Issa Ousseni）與首府馬穆楚（Mamoudzou）市長蘇邁拉（Ambdilwahedou Soumaïla）均在場。

馬約特島2024年曾遭強烈氣旋「奇多」（CycloneChido）侵襲，導致39人喪命、數千人受傷。外交部當時捐款25萬歐元（約新台幣933萬元）協助賑災及重建，台灣代表團此行也與當地組織和援助受益者會面。

報導指出，吳志中此次正式訪問是雙方強化交流的第一步，馬約特島代表團也即將應邀訪台。

索瓦里伊接受法國新聞台訪問時，對吳志中這次訪問給予高度評價，同時提到加強馬約特島與台灣之間後續合作的計畫。

他表示：「我們會籌組代表團來回應這趟歷史性訪問。我們將組成最能發揮效用的代表團，一定會包括本地民選代表、商界代表及馬約特島的中流砥柱，以確定優先議題。我們正著手準備。」

報導指出，台灣代表團此行考察當地多項戰略建設，例如馬穆楚的資料中心、登貝尼（Dembéni）科技園區、伊霍尼貝（Ironi Bé）海水淡化廠工地等。

索瓦里伊說，台灣代表團訪問目的是深入瞭解馬約特島現況，無論是在技術、風險管理或韌性方面，台灣也面臨天災挑戰，「我們面對共同課題，可以在這方面合作」。雙方談到的可能合作途徑包括研發自然風險監測技術、影像監控，以及分享應對氣候災害的專業知識。

除了經濟和技術計畫之外，另一個可能很快會成為合作重點的領域是教育。報導提到，吳志中提議馬約特島學生可受益於目前非洲學生適用的獎學金計畫。

索瓦里伊說：「有一項能讓馬約特島學生獲得獎學金赴台留學的提案已經在討論，我們非常關注這件事，因為在所有洽談議題中，教育必須放在第一位。」

索瓦里伊認為，台灣代表團首次正式訪問馬約特島的成果超乎預期，初步評估普遍令人滿意，也確認彼此能夠建立雙贏夥伴關係。

報導最後提到，台灣代表團此次訪問將為彼此合作奠定基礎，隨著馬約特島代表團規劃訪台深化交流，雙方可望在未來數月將合作意向轉化為具體計畫。