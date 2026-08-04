醫師蘇一峰幫絕食抗議者量血壓遭青鳥檢舉 藍批雙標：賴總統至少11次

國民黨北市議員參選人楊植斗與賴苡任等人日前在凱道上進行「我是人，我反毒台」絕食活動，長達154小時，過程中，醫師蘇一峰看望他們身體，並協助測量血壓與血糖。不料，楊植斗今天貼出公文指出，青鳥檢舉蘇一峰「未經事先報准執行醫療業務」要求衛生局開罰。國民黨立委廖偉翔表示，蘇一峰幫絕食青年量血壓，青鳥就要檢舉違反醫療法？用同樣標準，賴清德總統違反高達11次。

廖偉翔指出，蘇一峰先前到凱道關心絕食青年的狀況，看到有人頭暈冒冷汗，既沒有收費、也沒有開藥，僅僅是幫忙測量血壓、血糖，確認健康狀況，結果卻被人檢舉「未經事先報准違法執行醫療業務」。

廖偉翔質疑，如果幫忙量血壓血糖，被說成違法行醫，賴總統從2012年開始，各種非報准醫療行為都被刻意報導，從2012麻豆車禍下車救援、2013高鐵行醫、2015學甲判斷長者低血糖、2016處理休克學生、2022幫板橋婦人檢查、2025急救獅子會成員，相關類似的新聞，盤點至少超過11件，難道有任何人曾經去檢舉賴總統違反「醫療法」嗎？

廖偉翔說，同樣是醫師救人，不能因為救的是不同政治立場的人，標準就完全不一樣，賴總統出手叫做醫者仁心，蘇一峰幫絕食青年量血壓、量血糖，卻被說成違法行醫，這不是依法行政，而是把政治立場凌駕在醫療專業與基本人性之上。

廖偉翔強調，醫師救人的初心，不該被扭曲，善意伸出的手，更不該因為政治雙標而受到懲罰；也請那些口口聲聲稱讚賴總統「醫師魂」的青鳥，至少用同一套標準看待每一位願意救人的醫師。