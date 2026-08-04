藍白提案刪凍公視與無人機預算 朝野協商無共識全保留

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商今年度中央政府總預算案。針對公視預算，國民黨團質疑TaiwanPlus績效不佳等問題，提案減列9億8000萬元，民眾黨團也針對同個項目提案刪減1.2億元，並凍結1億元。

除TaiwanPlus外，在野黨立委也質疑公視董事會延任，新董事會組成延宕至今，有其經營爭議，因此，文化部編列21億2185萬元予財團法人公視基金會，在野黨立委提案減列1000萬元至5000萬元不等，凍結2000萬元至6億3665萬餘元不等。

文化部長李遠質疑，是否能以公視新董事會組成延宕為預算刪凍理由。他說，行政院於今年3月再提名「公視第8屆董監事」名單，原定今年4月16日召開公視董監事審查會，但是國民黨推薦的8名公視董監事審查會委員請辭，行政院於是在5月3日發函給立法院，希望能重新產生8名審委。

另外，教育部今年於「推動產學合作人才培育與技術研發」項目下，新增編列無人載具相關經費1億5820萬元，補助大專院校採購無人機、建制教學系統等。國民黨團方面質疑，並未看到具體內容如採購數量、機型規格、單價估算及補助學校數等，顯難檢視經費編列的合理性與必要性，提案減列7910萬元及凍結50％，民眾黨團也提案凍結8000萬元。

教育部編列4億6485萬元，預計補助各地高中採購無人機等，國民黨團提案減列2億3242萬元並凍結50％；民眾黨團提案凍結2億3000萬元。

但因朝野難以達成共識，韓國瑜裁示前述提案都保留。