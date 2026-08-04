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芬蘭前總理馬林：因恐懼屈服強權 無法建立長久和平

中央社／ 台北4日電
「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」4日在台北君悅酒店舉行，邀請首次訪台的前芬蘭總理馬林（Sanna Marin）（圖）發表專題演講。中央社
「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」4日在台北君悅酒店舉行，邀請首次訪台的前芬蘭總理馬林（Sanna Marin）（圖）發表專題演講。中央社

芬蘭前總理馬林今天在論壇表示，沒有國際秩序以及對人權、主權基本原則的共同尊重，會讓小國既恐懼又脆弱，但「若因恐懼而屈服於強權，無法建立長久的和平與繁榮」，民主國家必須對自身未來負起更大責任。

芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）訪台，並於今天在「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」擔任專題演講貴賓。

馬林表示，芬蘭與俄羅斯的邊界超過1340公里，是歐盟與北約成員國中跟俄羅斯接壤的最長陸地邊界，且兩國還有血腥歷史，在過去700多年裡曾打仗至少6次，造成死傷無數，因此芬蘭深知自身的選擇和決定，都有可能會引來被侵略的後果。

馬林指出，以規則為基礎的國際秩序、同盟、國防能力、人民的團結以及備戰，都可以保衛國家免於被侵略，但當前卻有些事態出現改變，即對小國而言，沒有規則的世界令人恐懼，沒有對人權、主權基本價值與原則的共同尊重，會讓小國更形脆弱。

「若因恐懼而屈服於強權，無法建立長久的和平與繁榮」，馬林說，她肯定台灣人民捍衛共享價值的勇氣，芬蘭人民理解在野獸陰影下的生活樣貌，也知曉獨自面對野獸的感受。

馬林說，歐洲國家在蘇聯解體後紛紛降低國防預算，認為意識形態戰爭已經結束，但芬蘭仍堅持實行義務役、持續投資國防能力；況且，當前環境已非只有武器作戰、還需應對資訊戰，因此公民技能以及社會信任對社會韌性至關重要，亦須透過教育來提升人民對政府機構的信任。

她以俄烏戰爭為例指出，俄羅斯在戰爭初期降低對歐洲天然氣供給，造成通貨膨脹、傷害歐洲企業，以及多年的嚴重經濟後果，甚而影響各國的選舉；這就是俄羅斯總統普丁的政治手段，要讓各國民眾相信「支持烏克蘭會削弱自己」。

馬林認為，面對當前更混亂、更不確定的局勢，各國必須將關鍵物資供應鏈多元化，包括強化能源基礎建設、提升科技能力等作為；最重要的是，不能讓恐懼癱瘓自己、必須起而力行，各國必須理解自身戰略弱點，以免被強權拿來當作施壓工具。

馬林強調，「我們要瞭解到，必須與其他民主國家，共同對自身未來負起更大責任」。

第10屆凱達格蘭論壇今天登場，來自亞太、歐洲、北美及拉美等9國12位政要、國會議員及學者專家，共同討論民主韌性實踐、印太聯防建構，以及非紅供應鏈重塑等議題。

芬蘭 和平 恐懼

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