快訊

日本2026防衛白皮書598頁創紀錄！示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

S.H.E遭爆明年合體大巨蛋開唱 Hebe「3字」回應給答案

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】賴總統政治格局就只剩抗中？

聯合報／ 記者／鄭文翔
賴清德總統（右）4日在總統府接見「日本自民黨青年局海外研修團」，與訪團成員逐一握手致意。中央社
賴清德總統（右）4日在總統府接見「日本自民黨青年局海外研修團」，與訪團成員逐一握手致意。中央社

賴清德總統接見日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的「日本自民黨青年局海外研修團」時表示，台日最大的威脅不是颱風、地震或傳染病，而是中國持續對周邊國家進行灰色地帶侵擾與海上脅迫。當前台灣正面臨重大的食安問題，中央地方口水紛擾已逾月餘；但賴的一席話，清楚證明其已黔驢技窮，無論對內對外，皆只能死抱「抗中」。

事實上，賴總統對日本的「戀殖」早非新聞。幾個月前，他曾說國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比日本殖民統治時期還要差；甚至脫口「日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈」，當時就已造成輿論譁然。

賴總統的言論忽視了日本殖民台灣時期對台灣產業與資源的壓榨；當時台灣民眾接受的教育還與日本子弟「內外有別」；更不用說日本對待台灣漢人與原住民，曾發動包括桃園三角湧大屠殺、雲林大屠殺、噍吧哖事件與霧社事件等血腥鎮壓。但在賴總統的意識中，似乎這些事情不是從不存在，就是早已煙消雲散。

撇開歷史，賴總統以降的民進黨政府高官，遇到日本立場通常也會自動調整。例如去年底賴政府全面解除針對日本福島五縣食品的特別管制，不再要求輻射雙證與逐批查驗。當時正值日相高市早苗說出「台灣有事」言論引發中日緊張，北京對日本水產品下禁令，賴總統與綠營官員紛紛PO出吃日本海鮮照，再加上解除特別管制，要說賴政府利用民眾食安「挺」日本，大概沒有人會質疑。

再早一點，去年五月衛福部食藥署開放日本全牛齡牛肉進口，當時消基會站在把關食安的立場，憂心日本狂牛症風險仍在，反對開放全牛齡日本牛肉進口，但賴政府依舊堅定不移地開放。

然而，今年五月底日本與菲律賓私相授受，宣布兩國啟動專屬經濟區及大陸礁層劃界談判時，賴政府外交部最初竟肯定日菲刻意忽略中華民國的行徑，賴政府官員的重點是藉機譴責中國，稱北京無權以任何理由對我東部海域主張執法權，更無權以日菲可能進行的海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的管轄主張。

問題是，賴清德總統與民進黨政府，在日菲兩國排擠我國的行徑上完全沒有任何反制與抗議，只因日菲是賴政府大內宣的「民主夥伴」、「理念相近民主國家」，所以即便我國權益明顯遭侵犯，相較於對岸的飛彈軍演，仍不足掛齒。

要問賴總統的是，日本究竟有沒有把台灣放在眼裡？還是只是跟川普一樣，把台灣當小弟看？台灣對日本幾乎百依百順，到頭來我們得到了什麼？台日若真如此友好，台灣加入CPTPP一事，日本有給過台灣什麼實質幫助嗎？

若賴總統跟自民黨青年局幹部見面時，還能帶上幾句對於日菲經濟海域劃界的質疑、希望日方在台灣加入CPTPP一事上多多幫助，或許會有更多民眾願意支持、相信政府。可惜的是，賴總統終究只求抗中，政治格局一如既往地狹隘。

抗中 賴清德

延伸閱讀

黃國昌：此時討論倒閣模糊毒油焦點 不認為賴總統會解散國會

菲國劃設民主礁領海基線 陳以信：外交部輕描淡寫「傷害主權」

吳釗燮：大陸混合戰威脅遍及第一島鏈 籲各國合作因應

日本2026防衛白皮書598頁創紀錄！示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

相關新聞

年薪2千萬！耐斯股東任國票金副董惹議 立委提案不得支持非公股代表

國票金控5月底完成董事會改選，公股代表在會中投票支持由民股推派的耐斯集團大股東陳冠舟出任副董事長，年薪高達2000萬元，引發爭議。國民黨立委賴士葆在朝野協商時提案，要求財政部在改選公股正副董事長時「不得支持非公股代表」，獲得通過。

立院三讀 犯詐防條例有罪確定不得選正副總統

立法院院會今三讀修正通過總統副總統選舉罷免法第26條，新增凡曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經法院判決有罪確定者，不得登記為總統、副總統候選人，盼藉此提高參選門檻。立法院副院長江啟臣敲槌通過。

菲國劃設民主礁領海基線 陳以信：外交部輕描淡寫「傷害主權」

國民黨文傳會主委陳以信今天表示，菲律賓宣布在民主礁劃設領海基線，外交部的回應「輕描淡寫」，賴政府既不敢點名菲律賓侵害主權...

川普一日打三張牌圍堵中國 習近平仍會如期訪美？

自從5月中旬美國總統川普訪問北京，中美達成了所謂的「建設性戰略穩定關係」後，雙方為中國大陸國家主席習近平9月赴美回訪，也正如火如荼地磋商安排。但這卻不影響美國不斷地戳刺中國。其中，美國自己出手的就有國土安全部增列43家中企為新疆「強迫勞動」實體清單；而它自己藏在暗處讓別人動手的，則有菲律賓劃設黃岩島領海基線的行動。

陳情彈劾卓榮泰監院不立案 翁曉玲批「廢物院」不如關門

國民黨立委翁曉玲今下午表示，她在去年12月底跟藍白立委與軍公教警消團體向監察院陳情彈劾行政院長卓榮泰未依規定副署立法院三讀通過法案，並依法編列預算，事隔7個月接獲監院回函決議「不予立案調查」，且未附任何理由。她批監察院只看小事卻包庇違憲行徑，宛如執政黨禁衛軍，「廢物院」不如關門大吉。

韋淳祐遭查後再推「言不油衷」 上線即登YouTube粉絲熱推第一

國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐昨天再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，影片開頭還酸「我叫苯駢芘，這一次沒有人會認錯了吧？」片末並標註，「本片聲音及部分畫面採ＡＩ製作，請不要玻璃心對號入座」，影片上線一天內即登上YouTube粉絲熱推第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。