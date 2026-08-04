【即時短評】賴總統政治格局就只剩抗中？

賴清德總統接見日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的「日本自民黨青年局海外研修團」時表示，台日最大的威脅不是颱風、地震或傳染病，而是中國持續對周邊國家進行灰色地帶侵擾與海上脅迫。當前台灣正面臨重大的食安問題，中央地方口水紛擾已逾月餘；但賴的一席話，清楚證明其已黔驢技窮，無論對內對外，皆只能死抱「抗中」。

事實上，賴總統對日本的「戀殖」早非新聞。幾個月前，他曾說國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比日本殖民統治時期還要差；甚至脫口「日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈」，當時就已造成輿論譁然。

賴總統的言論忽視了日本殖民台灣時期對台灣產業與資源的壓榨；當時台灣民眾接受的教育還與日本子弟「內外有別」；更不用說日本對待台灣漢人與原住民，曾發動包括桃園三角湧大屠殺、雲林大屠殺、噍吧哖事件與霧社事件等血腥鎮壓。但在賴總統的意識中，似乎這些事情不是從不存在，就是早已煙消雲散。

撇開歷史，賴總統以降的民進黨政府高官，遇到日本立場通常也會自動調整。例如去年底賴政府全面解除針對日本福島五縣食品的特別管制，不再要求輻射雙證與逐批查驗。當時正值日相高市早苗說出「台灣有事」言論引發中日緊張，北京對日本水產品下禁令，賴總統與綠營官員紛紛PO出吃日本海鮮照，再加上解除特別管制，要說賴政府利用民眾食安「挺」日本，大概沒有人會質疑。

再早一點，去年五月衛福部食藥署開放日本全牛齡牛肉進口，當時消基會站在把關食安的立場，憂心日本狂牛症風險仍在，反對開放全牛齡日本牛肉進口，但賴政府依舊堅定不移地開放。

然而，今年五月底日本與菲律賓私相授受，宣布兩國啟動專屬經濟區及大陸礁層劃界談判時，賴政府外交部最初竟肯定日菲刻意忽略中華民國的行徑，賴政府官員的重點是藉機譴責中國，稱北京無權以任何理由對我東部海域主張執法權，更無權以日菲可能進行的海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的管轄主張。

問題是，賴清德總統與民進黨政府，在日菲兩國排擠我國的行徑上完全沒有任何反制與抗議，只因日菲是賴政府大內宣的「民主夥伴」、「理念相近民主國家」，所以即便我國權益明顯遭侵犯，相較於對岸的飛彈軍演，仍不足掛齒。

要問賴總統的是，日本究竟有沒有把台灣放在眼裡？還是只是跟川普一樣，把台灣當小弟看？台灣對日本幾乎百依百順，到頭來我們得到了什麼？台日若真如此友好，台灣加入CPTPP一事，日本有給過台灣什麼實質幫助嗎？

若賴總統跟自民黨青年局幹部見面時，還能帶上幾句對於日菲經濟海域劃界的質疑、希望日方在台灣加入CPTPP一事上多多幫助，或許會有更多民眾願意支持、相信政府。可惜的是，賴總統終究只求抗中，政治格局一如既往地狹隘。