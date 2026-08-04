【重磅快評】英系插旗台東 蔡英文重出江湖為哪樁？

前總統蔡英文今天率領英系要角前進台東，大動作宣布她將出任民進黨台東縣長參選人陳瑩競總主委，也間接證實勸退有意第7度參選縣長的前立委劉櫂豪。進退之間，不同於過去2年淡出政壇的身影，蔡英文罕見以前總統身分插旗台東，不禁令人好奇，小英重出江湖為哪樁？

過去兩年，蔡英文卸任總統後刻意與政壇保持距離，不直接參與派系事務，甚至多次缺席賴清德總統坐鎮主持的民進黨全代會。外界看到的蔡英文，多半是登山休閒、國際出訪、與友人餐敘，頂多是與民進黨公職同框的畫面，這些適當的曝光度既維持英系存在感，也避免被解讀在指點賴政府。

但這一次，她不只是打擦邊球，而是正式接下陳瑩的選務要職，從「前總統」到「競總主委」，蔡英文選擇跨過那條她過去較少觸碰的界線。更令人意外的是，她選擇的戰場是台東、擔任正國會成員的主委；蔡英文今天不是單槍匹馬，派系要角陳明文、莊瑞雄都刻意現身，英系旗幟儼然在台東飛舞。

台東向來是民進黨艱困選區，也是綠營地方版圖的沙漠區。劉櫂豪六度參選未遂，被形容是台東版「六出祁山」，劉櫂豪上周意外宣布退選，地方盛傳是因蔡英文和劉櫂豪的師生關係，老師若開口，學生也不得不退讓，但背後是否另有交換條件，在政壇耳語不斷，尤其蔡英文親自領軍，讓原本平淡的台東選情更添話題性。

對民進黨而言，不只是搶下一席台東縣長，更是檢驗地方整合能力的戰場。過去綠營在台東多次失利，最大問題就是內部力量無法整合。如今由蔡英文親自協調，顯示她仍具有跨派系整合的政治能量。

陳瑩坦言，今天最大的收穫就是「團結力量大」，台東絕不能再繼續內耗下去。換句話說，民進黨就算打不下台東，正國會也欠英系一次人情；過去台東分裂，賴總統喊了許久的團結，黨內仍是「一團心結」，卻由蔡前總統一手促成，兩人的政治分量，也讓黨內各派系有不同解讀。

觀察蔡英文近期勤跑基隆、南投、雲林等縣市，顯示她仍是在綠營艱困選區雪中送炭，而不是刻意在優勢選區錦上添花；對於蔡英文助選，這些百里侯參選人必定點滴在心頭，即使民進黨由賴系主政，泛英系正逐漸擴大實質影響力。

民進黨2019總統初選，尋求連任的蔡英文遭遇突襲，賴清德當時挑戰的主要理由是「基層極度焦慮、擔憂大選失敗」；7年後同樣的憂慮似乎再度重現。

2024年總統大選，蔡賴合拍「在路上」競選廣告，選後兩人路線出現明顯歧異，「蔡賴競合」再度浮上檯面。2026選後將是一場分水嶺，高雄市長陳其邁北上組閣的呼聲高、副總統蕭美琴仍是蔡英文堅強盟友，英系的實力可望更上一層樓。

蔡英文重出江湖，不只是為台東輔選，更是昭告天下，卸任不等於退休，蔡英文的政治實力仍未消退，未來仍有無限伏筆。