年薪2千萬！耐斯股東任國票金副董惹議 立委提案不得支持非公股代表

國票金控5月底完成董事會改選，公股代表在會中投票支持由民股推派的耐斯集團大股東陳冠舟出任副董事長，年薪高達2000萬元，引發爭議。國民黨立委賴士葆在朝野協商時提案，要求財政部在改選公股正副董事長時「不得支持非公股代表」，獲得通過。

財政部動用百億公帑取得國票金經營權後，國票金控於今年5月改選董事會，公股代表在會中投票支持陳冠舟出任副董事長，引發爭議。民進黨立委王世堅日前在立法院財政委員會就質疑，很多更大的金控都未設副董，年薪也沒2000萬元這麼高，實在「不成體統」。

立法院長韓國瑜今天主持總預算朝野協商，朝野討論到財政委員會預算案時，賴士葆提案指出，有鑒於立法院5月曾決議為確保政府及國營事業轉投資後，仍維持公股權益，並兼顧事業永續經營，避免產生利益輸送等情事，要求財政部對所屬公股事業董事長與副董事長選舉時，「不得支持非公股代表」。

賴士葆指出，國庫署花了快100億元，取得原來純民營的國票金控經營權，國票金是15家金控裡最小的一家，結果一個副董事長年薪竟高達2000萬元；政府花這麼多錢取得經營權，在改選時就應該支持自己人，否則恐遭人質疑圖利特定財團，給外界觀感不佳，因此提案要求財政部不得支持非公股代表。

財政部官員在現場表示，沒意見，韓國瑜宣布照案通過。