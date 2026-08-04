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菲國劃設民主礁領海基線 陳以信：外交部輕描淡寫「傷害主權」

中央社／ 台北4日電
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今天表示，菲律賓宣布在民主礁劃設領海基線，外交部的回應「輕描淡寫」，賴政府既不敢點名菲律賓侵害主權，也不敢嚴正交涉，更不敢採取具體行動，傷害國家主權。

針對菲律賓宣布在民主礁劃設領海基線，國民黨日前要求外交部向菲律賓提出正式交涉。外交部2日回應，政府對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確；任何涉及南海的對話、協商或多邊機制，均不應排除台灣。

陳以信受訪表示，外交部的回應「輕描淡寫、不痛不癢」，既不敢點名菲律賓侵害主權，也不敢要求向菲律賓嚴正交涉，更不敢舉行國安會議採取具體行動，「喪權辱國、莫此為甚」。

陳以信指出，如果政府在南海主權遭受侵害情況之下，都還噤聲不語，按照國際法的禁反言原則，或者默認原則，都會造成未來台灣在國際繼續聲張南海主權時受到拘束，對國家主權是最大的傷害，政府絕不能夠噤聲不語，絕不能夠沉默，絕不能夠什麼都不敢做。

陳以信表示，南海四沙群島是中華民國固有領土，相關水域按照「聯合國海洋法公約」，應擁有海洋權益。在南海仲裁10週年時，政府應一再重申「太平島是島不是礁」的堅定立場。總統賴清德上任至今，對太平島議題相當低調，也未親赴太平島，對台灣南海主權主張都是莫大傷害。

媒體追問，美國與菲律賓近期合作是否可能限縮台灣宣示南海主權空間。陳以信指出，政府在台灣周邊海域相關海洋權益上，都採取低調、相當退縮的立場，令人遺憾。

陳以信指出，菲律賓不只是在中沙群島民主礁劃設領海基線，甚至也在台灣東部海域與日本協商彼此海洋權益劃分，這都對台灣與菲律賓簽訂的「台菲漁業執法協定」造成實質衝擊，效力是否還存在，政府必須清楚說明。

陳以信表示，在相同海域，日本與菲律賓都要進一步協商，而台灣與日本、菲律賓的相關漁業協定，到現在卻被棄置於一邊，政府在國家海洋權益的立場退縮，已經對國家造成莫大的傷害。

主權 菲國 菲律賓 外交部 陳以信

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