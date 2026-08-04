賴總統：台史兩國互惠互助 邦誼穩步向前

賴清德總統今天表示，面對國際情勢快速變化及科技發展帶來的機會與挑戰，台灣將在既有基礎上，持續透過「榮邦計畫」與史瓦帝尼深化產業、公衛及數位轉型交流，協助史國實踐發展願景，開創更多互惠互助成果，讓兩國邦誼穩步向前。

賴總統接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（RussellDlamini）伉儷一行，他感謝恩史瓦帝三世國王長期堅定支持台灣。總統說，今年他出訪史瓦帝尼的行程一度受外力干擾而暫緩，後來在國王及王母協助下，5月初訪問得以順利完成，不僅讓他受益良多，也讓國際社會看見台灣與史瓦帝尼堅定不移的友誼。

賴總統感謝戴羅素當時親自前往機場迎送，展現史國對台灣的重視。時隔3個月，戴羅素應邀率團訪台，再次印證兩國深厚情誼。

他指出，台灣與史瓦帝尼一路走來始終相互扶持，在能源、公衛、人才培育及產業發展等領域持續拓展合作，包括戰略儲油槽、台灣產業創新園區及王家科學園區等重要計畫，都是雙方攜手促進國家發展、增進人民福祉的重要成果。

賴總統也感謝史瓦帝尼大力支持台灣的國際參與。他表示，恩史瓦帝三世國王去年在聯合國大會呼籲國際社會正確理解聯合國大會第2758號決議，並接納台灣參與國際事務。戴羅素也在去年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）氣候領導峰會期間，為台灣參與全球氣候治理仗義執言，台灣人民都銘記於心。

戴羅素致詞表示，史瓦帝尼將台灣視為第二個家，能再次來台深感榮幸。他代表恩史瓦帝三世國王及王母，向賴總統與台灣人民致上問候，並感謝賴總統先前訪問史瓦帝尼，向國際社會展現兩國關係的深厚底蘊及強健韌性。

戴羅素說，史瓦帝尼政府及人民珍惜與台灣長久以來的友誼及合作關係，台灣透過獎學金、技術合作及能力建構計畫，對史國醫療衛生、農業、教育及能源發展作出卓越貢獻，尤其台灣協助提升電力普及率，不僅改善民眾生計，也帶動經濟發展。

他表示，雙方共同願景是維持長久友誼，並進一步提升為現代化戰略夥伴關係，在政治上展現韌性、經濟上推動轉型、科技上持續創新，為兩國人民帶來顯著福祉。

戴羅素指出，史瓦帝尼已準備好與台灣在貿易投資、創新、數位轉型、醫療衛生、教育、農業、再生能源及青年賦權等領域擴大合作。在民主、和平、相互尊重與永續發展等共享價值基礎上，相信台史夥伴關係將世世代代持續蓬勃發展。