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影／ 李洋出席立院朝野協商 面對「 罰站」議題低調未回應
運動部長李洋下午出席由立法院長韓國瑜主持的「中華民國115年度中央政府總預算案」朝野黨團協商，面對媒體追問「罰站」、「私訊」等議題低調未回應。
立法院教文委員會日前審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野發生衝突，民進黨立委指控國民黨籍召委羅廷瑋，讓運動部長李洋「罰站」。國民黨批根本是民進黨「做賊喊捉賊」，明明羅廷瑋要求李洋坐著報告，卻是民進黨立委不讓李洋坐，最後反過來把責任栽到羅廷瑋身上，「罰站秀」根本是綠營自導自演的政治鬧劇。之後羅廷瑋又被抨擊對官員不尊重，未經同意公開與李洋之間的「私訊」。運動部長李洋下午出席由立法院長韓國瑜主持的「中華民國115年度中央政府總預算案」朝野黨團協商時，媒體追問「罰站」、「私訊」等議題，李洋低調在人員的護送、阻擋媒體採訪下，快速步入會議室。
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