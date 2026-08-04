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挨批假考察真觀光 徐佳青澄清報告「共30頁」：民眾黨潑髒水

中央社／ 台北4日電
民眾黨團質疑僑委會委員長徐佳青出國考察報告僅5頁，是假考察真觀光。聯合報系資料照
民眾黨團質疑僑委會委員長徐佳青出國考察報告僅5頁，是假考察真觀光。聯合報系資料照

民眾黨團質疑僑委會委員長徐佳青出國考察報告僅5頁，是假考察真觀光。徐佳青今天表示，實際報告共30頁，考察主因是參加僑社活動、設立海外華語文中心、深化僑社外交，民眾黨不做功課、故意潑髒水，對此感到遺憾。

民眾黨立法院黨團日前質疑，僑委會出國考察預算從民國111年約新台幣1632萬元，逐年增加到超過2090萬元。但徐佳青今年4月22日至5月18日出國26天，繳回的考察報告只有5頁，內容幾乎全部都是行程介紹，令人質疑到底是考察，還是去觀光。

徐佳青上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，僑委會業務包括照顧僑民生活、壯大海外僑社，讓海外僑社成為夥伴、擴展國際外交；中共一直在收買、收編海外僑社，但許多僑社很支持中華民國，也很珍惜台灣民主自由。

她指出，出國是因為僑社有重大活動，或僑委會的華語文學習中心開設，例如今年4月去美國，就是當地開設華語文中心，這是與美國務院合作計畫，要讓美國人來學習華語；另外，今年1月起也接連在日本仙台、大阪開設在日本的華語文中心，提供日本人學習華語，東京、橫濱等僑校也有興趣增設華語文中心，目前僑委會在全球已設立90幾間華語文中心，遍布美國、波蘭、荷蘭、比利時、捷克等國家。

徐佳青表示，她調閱歷屆委員長出國資料，以前的委員長出國沒有在寫報告，例如章孝嚴出國根本就沒有報告，只有駐外人員發電報而已，內容也僅幾行字。現在中共都在收集情資，難道要把所有資料無限上綱上網，「政治上潑髒水很容易，這對國家有何幫助」。

徐佳青 出國 民眾黨 僑委會 考察

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